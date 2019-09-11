مايا القصوري للناطق باسم حملة القروي: هل بشخص متهم بالفساد مثل سفيان طوبال تخرجون تونس من الفقر ؟؟

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - انتقدت الإعلامية مايا القصوري في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " مواقف المرشح الرئاسي نبيل القروي وذلك في حوار مع الناطق باسم الحملة حاتم المليكي.
وقالت مايا القصوري " نبيل القروي استعمل أجهزة الدولة في اطار جمعيته الخيرية واليوم يتهم الحكومة والشاهد باستعمالها وهذا قمة التناقض.
وتابعت مايا القصوري " هل بشخص متهم بالفساد مثل سفيان طوبال تخرجون تونس من الفقر وهل تستطيعون انقاذ البلاد بعقلية الاستغلال السياسي لفقر الناس".
وقالت مايا القصوري " نبيل القروي استعمل أجهزة الدولة في اطار جمعيته الخيرية واليوم يتهم الحكومة والشاهد باستعمالها وهذا قمة التناقض.
وتابعت مايا القصوري " هل بشخص متهم بالفساد مثل سفيان طوبال تخرجون تونس من الفقر وهل تستطيعون انقاذ البلاد بعقلية الاستغلال السياسي لفقر الناس".
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Par:karimyousef (France )
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