مايا القصوري للناطق باسم حملة القروي: هل بشخص متهم بالفساد مثل سفيان طوبال تخرجون تونس من الفقر ؟؟

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- انتقدت الإعلامية مايا القصوري في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " مواقف المرشح الرئاسي نبيل القروي وذلك في حوار مع الناطق باسم الحملة حاتم المليكي.وقالت مايا القصوري " نبيل القروي استعمل أجهزة الدولة في اطار جمعيته الخيرية واليوم يتهم الحكومة والشاهد باستعمالها وهذا قمة التناقض.وتابعت مايا القصوري " هل بشخص متهم بالفساد مثل سفيان طوبال تخرجون تونس من الفقر وهل تستطيعون انقاذ البلاد بعقلية الاستغلال السياسي لفقر الناس".