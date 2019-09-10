فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع باهتمام مداخلات سيف الدين مخلوف في المناظرة التلفزيونية

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام انه يتعهد بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة مضيفا " سنصارح الشعب بالحقيقة ... وسنكشف ملف الإرهاب كاملا وكلّ ما توفّر لنا من معلومات ومنها كذبة الجهاز السري وكذبة الأمن الموازي وكلّ الأكاذيب الآتية في ما بعد... ".
وأضاف مخلوف " سأعمل على كشف كل الجوانب واثبات التجاوزات في ملف عملية اغتيال شكري بلعيد وكشف محاولات استثماره ماليا وسياسيا".
وتابع سيف الدين مخلوف " من يتهمني باني محامي الارهاب اقول له اني اليوم استقبل بحفاوة في مناطق عديدة في وقت يطرد فيه منافسون اخرون".
السفير الفرنسي يتابع باهتمام مداخلات سيف الدين مخلوف في المناظرة التلفزيونية
من ناحية أخرى نشر عضو ائتلاف الكرامة فيديو يظهر سفير فرنسا أثناء متابعته لتدخل سيف الدّين مخلوف في المناظرة التلفزيونية مساء أمس وكتب التدوينة التالية:
"بينما كنتُ حاضرا لمشاهدة البثّ المباشر للمناظرة بين مترشّحي الرّئاسة في تونس إذ بي أرى المقيم العام الفرنسي بتونس، عفوا السّفير الفرنسي لدى الدولة التونسيّة الحرّة الأبيّة :) ثمّ أغراني الموقف كي أقوم بتصوير ردّة فعله تجاه ما يسمع من خطابات المتناظرين، وبالأخصّ مداخلات الأستاذ سيف الدّين مخلوف.. وقد كانت ملامح السّفير تشي بمدى انفعاله بما يسمع، حتّى أنّه كان لا يضع سمّاعات التّرجمة الفوريّة إلّا حين يحين دور الأستاذ سيف الدين مخلوف أو بعض المداخلات الأخرى المتفرّقة.. رأيتُ فيه كرها ونفورا من كلامه إلى درجة أستطيع القول فيها لو كانت عنده قدرة على تغييب الأستاذ سيف الدّين لَفَعَلَ ذلك دون تردّد.. :) :)
لقد صوّرت كلّ المداخلات للأستاذ سيف الدّين مخلوف وردة فعل السّفير الفرنسي معها.. :) مقاطع جميلة هههه"
وأضاف مخلوف " سأعمل على كشف كل الجوانب واثبات التجاوزات في ملف عملية اغتيال شكري بلعيد وكشف محاولات استثماره ماليا وسياسيا".
وتابع سيف الدين مخلوف " من يتهمني باني محامي الارهاب اقول له اني اليوم استقبل بحفاوة في مناطق عديدة في وقت يطرد فيه منافسون اخرون".
السفير الفرنسي يتابع باهتمام مداخلات سيف الدين مخلوف في المناظرة التلفزيونية
من ناحية أخرى نشر عضو ائتلاف الكرامة فيديو يظهر سفير فرنسا أثناء متابعته لتدخل سيف الدّين مخلوف في المناظرة التلفزيونية مساء أمس وكتب التدوينة التالية:
"بينما كنتُ حاضرا لمشاهدة البثّ المباشر للمناظرة بين مترشّحي الرّئاسة في تونس إذ بي أرى المقيم العام الفرنسي بتونس، عفوا السّفير الفرنسي لدى الدولة التونسيّة الحرّة الأبيّة :) ثمّ أغراني الموقف كي أقوم بتصوير ردّة فعله تجاه ما يسمع من خطابات المتناظرين، وبالأخصّ مداخلات الأستاذ سيف الدّين مخلوف.. وقد كانت ملامح السّفير تشي بمدى انفعاله بما يسمع، حتّى أنّه كان لا يضع سمّاعات التّرجمة الفوريّة إلّا حين يحين دور الأستاذ سيف الدين مخلوف أو بعض المداخلات الأخرى المتفرّقة.. رأيتُ فيه كرها ونفورا من كلامه إلى درجة أستطيع القول فيها لو كانت عنده قدرة على تغييب الأستاذ سيف الدّين لَفَعَلَ ذلك دون تردّد.. :) :)
لقد صوّرت كلّ المداخلات للأستاذ سيف الدّين مخلوف وردة فعل السّفير الفرنسي معها.. :) مقاطع جميلة هههه"
En continu
- Hier 21:48 صورة اليوم: حتى في حفل زفاف جو المناظرة حاضر
- Hier 21:36 صورة اليوم: مورو بالبدلة الإفرنجية
- Hier 20:50 الملك عبد الله الثاني يستقبل خميس الجهيناوي
- Hier 17:33 Le massacre de Tunisair continnue
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:05
|18:37
|15:51
|12:23
|05:57
|04:29
|
27°
|31°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-22
|28°-22
|29°-24
|30°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 093) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(111 600) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 092) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 131) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 643) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 537) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 60 903) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 494) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 455) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 53 220) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 593) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 246) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 824) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 907) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 765) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 317) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 42 004) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 430) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 40 915) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 40 062) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
Par:kerker (France )
Sur: رؤى الدفعة الثالثة من المترشحين لمسألة الدفاع والأمن القومي (المناظرة التلفزيونية)