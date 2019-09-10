فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع باهتمام مداخلات سيف الدين مخلوف في المناظرة التلفزيونية

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

السفير الفرنسي يتابع باهتمام مداخلات سيف الدين مخلوف في المناظرة التلفزيونية

- قال المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام انه يتعهد بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة مضيفا " سنصارح الشعب بالحقيقة ... وسنكشف ملف الإرهاب كاملا وكلّ ما توفّر لنا من معلومات ومنها كذبة الجهاز السري وكذبة الأمن الموازي وكلّ الأكاذيب الآتية في ما بعد... ".وأضاف مخلوف " سأعمل على كشف كل الجوانب واثبات التجاوزات في ملف عملية اغتيال شكري بلعيد وكشف محاولات استثماره ماليا وسياسيا".وتابع سيف الدين مخلوف " من يتهمني باني محامي الارهاب اقول له اني اليوم استقبل بحفاوة في مناطق عديدة في وقت يطرد فيه منافسون اخرون".من ناحية أخرى نشر عضو ائتلاف الكرامة فيديو يظهر سفير فرنسا أثناء متابعته لتدخل سيف الدّين مخلوف في المناظرة التلفزيونية مساء أمس وكتب التدوينة التالية:"بينما كنتُ حاضرا لمشاهدة البثّ المباشر للمناظرة بين مترشّحي الرّئاسة في تونس إذ بي أرى المقيم العام الفرنسي بتونس، عفوا السّفير الفرنسي لدى الدولة التونسيّة الحرّة الأبيّة :) ثمّ أغراني الموقف كي أقوم بتصوير ردّة فعله تجاه ما يسمع من خطابات المتناظرين، وبالأخصّ مداخلات الأستاذ سيف الدّين مخلوف.. وقد كانت ملامح السّفير تشي بمدى انفعاله بما يسمع، حتّى أنّه كان لا يضع سمّاعات التّرجمة الفوريّة إلّا حين يحين دور الأستاذ سيف الدين مخلوف أو بعض المداخلات الأخرى المتفرّقة.. رأيتُ فيه كرها ونفورا من كلامه إلى درجة أستطيع القول فيها لو كانت عنده قدرة على تغييب الأستاذ سيف الدّين لَفَعَلَ ذلك دون تردّد.. :) :)لقد صوّرت كلّ المداخلات للأستاذ سيف الدّين مخلوف وردة فعل السّفير الفرنسي معها.. :) مقاطع جميلة هههه"