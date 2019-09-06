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الشاهد من الجم ...يشدد على ضرورة مواصلة المشوار الإصلاحي

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - التقى مساء اليوم يوسف الشاهد مرشح الانتخابات الرئاسية أهالي مدينة الجم من ولاية المهدية حيث استعرض برنامجه الانتخابي وشدد على ضرورة مواصلة المشوار الإصلاحي وهذا لن يتحقق إلا بالتفاف التونسيين وايمانهم بالمشروع الإصلاحي من أجل تونس أقوى.
ومن جهة أخرى اطلع الشاهد على نقائص الجهة وانتظارات الأهالي...



  
  
     
  
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