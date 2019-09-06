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بوبكر بن عكاشة: كل المترشحين يكذبوا واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - نشر الاعلامي بقناة التاسعة بوبكر بن عكاشة الجمعة 6 سبتمبر تدوينة غاضبة شن فيها هجوما لاذعا على جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وكتب بوبكر بن عكاشة على صفحته الرسمية:
" كل المترشحين يكذبوا واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل"، مضيفا " باسطة يزي كرهت الصحافة والاعلام والدور القذر الذي تلعبه المافيات في هذه البلاد".
وفي ما يلي التدوينة كاملة:

"باسطة.. يزي
السذاجة و التبهليل و الميوعة : هي انك تتعاطف مع مجرم . قلة الوعي هي انو مواطن باش يمشي ينتخب يقررلي مصيري و مصير بلادي و اولادي و اولادكم تلقاه ما عندوش قدرة انو يحسم موقفو من المجرمين و الفاسدين و السراق و يدوخ من كلمة حلوة . انك ما تحبش تصوت لواحد موش معناها تتعاطف مع المافيا . وما نفهمش السذاجة متاع بعض التوانسة اللي يصدقوا الوعود الرنانة اللي اغلب المترشحين يوعدو في وعود كاذبة غير واقعية : اللي باش يجمد دفع ديون تونس و اللي باش يجيبلنا مستثمرين على خاطر سيادتو رامبو متاع علاقات و عندو الفلس متاع الاستثمار الخارجي و اللي باش ينقح الدستور و هو ما ينجم يجيب حتى نائب في البرلمان و يعرف اللي الدستور ما يتنقحش بالاستفتاء . و اللي باش يعمل ثورة اقتصادية في افريقيا و كي تقلوا منين الفلوس رانا دولة فقيرة و نكذبوا على رواحنا يقلك نجيبوها من عند المتهربين و كي تقولو كيفاش باش تجيبها من عند المتهربين ياقف حمار الشيخ غادي و ما تلقاش اجابة . و اللي يحكي على الديبلوماسية الاقتصادية و هو عمرو ما حل مشروع حتى متاع كفتاجي . قمة قصر النظر و الكذب و الشعبوية و الوعود الكاذبة. كل المترشحين يكذبوا . واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل . اكبر جريمة سيرتكبها الناخب في هذه الانتخابات. شخصيا خايف على بلادي موش على روحي لاني لن اكون معنيا حتى بمهنة الصحافة بعد مدة قليلة الا بحضور لا يتجاوز 10 % من حضوري الحالي باش نمارس الدودة الكلبة . ما عادش عيني و ما عادش نحب ولادي يقراو و يسمعو ناس امسخة تسب فية على خاطر مرشحهم ما يعرفش يجاوب . كرهت السياسة و الصحافة من ممارسات بعض السياسيين و المافيا و الفساد و المجرمة و رجال الظل اللي عنهم بيادق مرشحينهم يكوروا بيهم . كرهت الخطاب الجهوي : هذاكا صوتولو خاطرو مرشح الساحل و لاخر مرشح الوسط و لاخر مرشح الجنوب و لاخر متاعنا من اجل المشروع الاسلامي الخ الخ ... ما فماش فيكم عاقل يقول هذا عيب ؟ راهو لازم مرشح تونس ؟ مرشح عندو قدرة باش يصلح ؟ عندو تجربة ؟ ما تحضرش شوية المادة الشخمة ؟ ياخي بكلنا ما فاهمين شي و الروبوات متاع فايسبوك هي اللي فاهمة و تهز فيكم كيما تحب في الثنية اللي تحب ؟ "

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188608

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 06 Septembre 2019 à 16h 05m |           
هنالك مثل تونسي يمشي على هذا الخائن لانها فعل خيانة:

"جاي إعاون فيه على قبر بوه هربلو بالفاس"

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 06 Septembre 2019 à 16h 00m |           
ساهلة التهم يا بن عكاشة، انت كنت تشرف على التلاعب بالاسئلة ولكل مترشحح ميزانه حسب معايير ركبتها بنفسك ودبرت معك اشخاص لهم نفس الاتجاه ونفس الحساسية ولو كانت لك قليل من النزاهة والادب لإستعنت بشخص محايد على الاقل، انا لست أدافع عن المترشحين بل كان عليك إحترامهم وإحترام مكانتهم وكنت تستطيع التمهل وانتظار حد ما تنتهي الانتخابات لتعطي رأيك، يا قليل الأدب.
أعتقد ان على الهيئة للانتخابات والهايكة النظر في تصرف هذا الشخص لان رسالته رسالة مشفرة، لمن هو ؟ يعرف ذلك.
هذا ما يسمى إنقلاب إعلامي

Sarra2012  (Tunisia)  |Vendredi 06 Septembre 2019 à 16h 00m |           
Boubaker ben akacha est un petit pion entre les mains de la mafia économique et politique. il est sorti pour dire ces quelques mots pour semer le doute et la déception dans le but de faire échouer tout le processus démocratique.
la mafia ne peut survivre que dans le climat de la dictature et la corruption.



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