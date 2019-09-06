بوبكر بن عكاشة: كل المترشحين يكذبوا واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - نشر الاعلامي بقناة التاسعة بوبكر بن عكاشة الجمعة 6 سبتمبر تدوينة غاضبة شن فيها هجوما لاذعا على جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وكتب بوبكر بن عكاشة على صفحته الرسمية:
" كل المترشحين يكذبوا واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل"، مضيفا " باسطة يزي كرهت الصحافة والاعلام والدور القذر الذي تلعبه المافيات في هذه البلاد".
وفي ما يلي التدوينة كاملة:
"باسطة.. يزي
السذاجة و التبهليل و الميوعة : هي انك تتعاطف مع مجرم . قلة الوعي هي انو مواطن باش يمشي ينتخب يقررلي مصيري و مصير بلادي و اولادي و اولادكم تلقاه ما عندوش قدرة انو يحسم موقفو من المجرمين و الفاسدين و السراق و يدوخ من كلمة حلوة . انك ما تحبش تصوت لواحد موش معناها تتعاطف مع المافيا . وما نفهمش السذاجة متاع بعض التوانسة اللي يصدقوا الوعود الرنانة اللي اغلب المترشحين يوعدو في وعود كاذبة غير واقعية : اللي باش يجمد دفع ديون تونس و اللي باش يجيبلنا مستثمرين على خاطر سيادتو رامبو متاع علاقات و عندو الفلس متاع الاستثمار الخارجي و اللي باش ينقح الدستور و هو ما ينجم يجيب حتى نائب في البرلمان و يعرف اللي الدستور ما يتنقحش بالاستفتاء . و اللي باش يعمل ثورة اقتصادية في افريقيا و كي تقلوا منين الفلوس رانا دولة فقيرة و نكذبوا على رواحنا يقلك نجيبوها من عند المتهربين و كي تقولو كيفاش باش تجيبها من عند المتهربين ياقف حمار الشيخ غادي و ما تلقاش اجابة . و اللي يحكي على الديبلوماسية الاقتصادية و هو عمرو ما حل مشروع حتى متاع كفتاجي . قمة قصر النظر و الكذب و الشعبوية و الوعود الكاذبة. كل المترشحين يكذبوا . واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل . اكبر جريمة سيرتكبها الناخب في هذه الانتخابات. شخصيا خايف على بلادي موش على روحي لاني لن اكون معنيا حتى بمهنة الصحافة بعد مدة قليلة الا بحضور لا يتجاوز 10 % من حضوري الحالي باش نمارس الدودة الكلبة . ما عادش عيني و ما عادش نحب ولادي يقراو و يسمعو ناس امسخة تسب فية على خاطر مرشحهم ما يعرفش يجاوب . كرهت السياسة و الصحافة من ممارسات بعض السياسيين و المافيا و الفساد و المجرمة و رجال الظل اللي عنهم بيادق مرشحينهم يكوروا بيهم . كرهت الخطاب الجهوي : هذاكا صوتولو خاطرو مرشح الساحل و لاخر مرشح الوسط و لاخر مرشح الجنوب و لاخر متاعنا من اجل المشروع الاسلامي الخ الخ ... ما فماش فيكم عاقل يقول هذا عيب ؟ راهو لازم مرشح تونس ؟ مرشح عندو قدرة باش يصلح ؟ عندو تجربة ؟ ما تحضرش شوية المادة الشخمة ؟ ياخي بكلنا ما فاهمين شي و الروبوات متاع فايسبوك هي اللي فاهمة و تهز فيكم كيما تحب في الثنية اللي تحب ؟ "
وكتب بوبكر بن عكاشة على صفحته الرسمية:
" كل المترشحين يكذبوا واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل"، مضيفا " باسطة يزي كرهت الصحافة والاعلام والدور القذر الذي تلعبه المافيات في هذه البلاد".
وفي ما يلي التدوينة كاملة:
"باسطة.. يزي
السذاجة و التبهليل و الميوعة : هي انك تتعاطف مع مجرم . قلة الوعي هي انو مواطن باش يمشي ينتخب يقررلي مصيري و مصير بلادي و اولادي و اولادكم تلقاه ما عندوش قدرة انو يحسم موقفو من المجرمين و الفاسدين و السراق و يدوخ من كلمة حلوة . انك ما تحبش تصوت لواحد موش معناها تتعاطف مع المافيا . وما نفهمش السذاجة متاع بعض التوانسة اللي يصدقوا الوعود الرنانة اللي اغلب المترشحين يوعدو في وعود كاذبة غير واقعية : اللي باش يجمد دفع ديون تونس و اللي باش يجيبلنا مستثمرين على خاطر سيادتو رامبو متاع علاقات و عندو الفلس متاع الاستثمار الخارجي و اللي باش ينقح الدستور و هو ما ينجم يجيب حتى نائب في البرلمان و يعرف اللي الدستور ما يتنقحش بالاستفتاء . و اللي باش يعمل ثورة اقتصادية في افريقيا و كي تقلوا منين الفلوس رانا دولة فقيرة و نكذبوا على رواحنا يقلك نجيبوها من عند المتهربين و كي تقولو كيفاش باش تجيبها من عند المتهربين ياقف حمار الشيخ غادي و ما تلقاش اجابة . و اللي يحكي على الديبلوماسية الاقتصادية و هو عمرو ما حل مشروع حتى متاع كفتاجي . قمة قصر النظر و الكذب و الشعبوية و الوعود الكاذبة. كل المترشحين يكذبوا . واحد يزف زفان و الشوية لخرين يعملو كذبات خفاف و الشعب يصفقلهم الكل . اكبر جريمة سيرتكبها الناخب في هذه الانتخابات. شخصيا خايف على بلادي موش على روحي لاني لن اكون معنيا حتى بمهنة الصحافة بعد مدة قليلة الا بحضور لا يتجاوز 10 % من حضوري الحالي باش نمارس الدودة الكلبة . ما عادش عيني و ما عادش نحب ولادي يقراو و يسمعو ناس امسخة تسب فية على خاطر مرشحهم ما يعرفش يجاوب . كرهت السياسة و الصحافة من ممارسات بعض السياسيين و المافيا و الفساد و المجرمة و رجال الظل اللي عنهم بيادق مرشحينهم يكوروا بيهم . كرهت الخطاب الجهوي : هذاكا صوتولو خاطرو مرشح الساحل و لاخر مرشح الوسط و لاخر مرشح الجنوب و لاخر متاعنا من اجل المشروع الاسلامي الخ الخ ... ما فماش فيكم عاقل يقول هذا عيب ؟ راهو لازم مرشح تونس ؟ مرشح عندو قدرة باش يصلح ؟ عندو تجربة ؟ ما تحضرش شوية المادة الشخمة ؟ ياخي بكلنا ما فاهمين شي و الروبوات متاع فايسبوك هي اللي فاهمة و تهز فيكم كيما تحب في الثنية اللي تحب ؟ "
3 de 3 commentaires pour l'article 188608
En continu
- 10:42 ننتخب.. لا تنتخب!!!.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:12
|18:43
|15:55
|12:25
|05:54
|04:25
|
29°
|28°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|28°-22
|28°-22
|29°-22
|29°-22
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(122 357) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 88 028) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 84 903) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 76 488) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 001) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 054) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 58 057) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 171) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 862) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 818) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 49 178) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 49 144) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 715) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 47 682) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 650) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 453) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 643) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 488) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 306) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 602) رفض الافراج عن نبيل القروي
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: سيف الدين مخلوف: قتلة شكري بلعيد يُموّلون مُترشحين للانتخابات