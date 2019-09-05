سيف الدين مخلوف: قتلة شكري بلعيد يُموّلون مُترشحين للانتخابات

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019،"دخلنا اليوم في معركة سياسية مع اشخاص ليست لهم علاقة بالسياسية.. والمعارك تدار حول كشف الملفات ..هم يمثلون المافيا والعصابات ويتمعشون من تمويلات خارجية".واعتبر مخلوف لدى حضوره اليوم في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" أن ترشحه للانتخابات الرئاسية كممثل لائتلاف الكرامة وقال ان “شباب الثورة” يحمل دعوة لحالة وعي جديدة وتفكير بشكل مختلف ويدعو إلى ايقاف المعارك بين اليسار واليمين، مفيدا بان برنامجه الانتخابي يحمل العديد من النقاط من بينها محاربة البيروقراطية وتحسين جودة التعليم.واكد انه لم ينب في مسيرته المهنية اي ارهابي حمل السلاح وصعد إلى الجبل واقترف جريمة قتل"، ملاحظا ان دفاعه عن "التونسيين المتهمين في قضايا قال انها ملفقة يأتي على خلفية وجود 1000 ملف خاص بهم بقطب الارهاب خلال 3 سنوات فقط، داعيا إلى اطلاق صيحة فزع بسبب كثرة هذه الملفات، قائلا “نسبة 95 بالمائة من أصحابها ليسوا ارهابيين.. لا يجب الشفقة على الارهابيين ولا يجب في المقابل تلفيق التهم إلى هؤلاء الاشخاص بسبب مظهرهم الخارجي".وأضاف مخلوف "هناك اشخاص يرتزقون إلى اليوم من اغتيال شكري بلعيد اذ لم يصدر إلى حد اللحظة أي حكم ابتدائي في حق الموقوفين، فمحامو المتهمين يطالبون بفصل القضية في حين ان محاميي القائمين بالحق الشخصي يرفضون اصدار الحكم الى حين غلق السبالة".وتابع "المخابرات هي التي تصنع الارهاب في تونس وتسعى لتدمير المسار الانتقالي وهي التي اغتالت الراحل شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهي التي تبعث بالحاملين للسلاح إلى البلاد"ولاحظ أنه رغم وعود الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بالكشف عن المتورطين في قتل شكري بلعيد فانه أخلف وعده “لأن القرار ليس قراره".وقال إن "من قتلوا شكري بلعيد يقومون اليوم بتمويل الأحزاب ومترشحين للانتخابات ووسائل اعلام”، مضيفا “ترشحت للانتخابات الرئاسية وأنا ادرك أن القبر أقرب لي من الكرسي".