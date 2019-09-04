مورو للزبيدي: ''نعدّيوا الإنتخابات.. والكلام يجيب''

Mercredi 04 Septembre 2019
إعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو، في تصريح لاذاعة موزاييك خلال زيارته لولاية باجة، في إطار حملته الانتخابية أن ما صرّح به وزير الدفاع والمترشح للانتخابات عبد الكريم الزبيدي على قناة حنبعل، حول وجود مخطط للإنقلاب على السلطة يوم الخميس الأسود، أنه يدخل في إطار الحملة الانتخابية لعبد الكريم الزبيدي وهي قضية تمسّ من الأمن الوطني سيتم التعامل معها بعد الانتخابات.
Credits Mosaique FM
وشدد مورو على أن هذه القضية ''تمس الأمن الوطني التونسي والسكوت عنها لأكثر من شهر ينمّ عن خلفيات غير طيبة''، مضيفا ''لا يمكن لأحد أن يخفي معلومات بشأن ما وقع في ذلك اليوم''.
وتابع ''نعديو الإنتخابات والكلام يجيب''.
Credits Mosaique FM
وشدد مورو على أن هذه القضية ''تمس الأمن الوطني التونسي والسكوت عنها لأكثر من شهر ينمّ عن خلفيات غير طيبة''، مضيفا ''لا يمكن لأحد أن يخفي معلومات بشأن ما وقع في ذلك اليوم''.
وتابع ''نعديو الإنتخابات والكلام يجيب''.
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