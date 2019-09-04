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بسبب مايا القصوري، صافي سعيد يمتنع عن الحضور في إذاعة IFM؟؟

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - تخلّف الاربعاء 4 سبتمبر، المترشح للانتخابات الرئاسية صافي سعيد عن الحضور في برنامج 9/15 على أمواج إذاعة IFM وأعلم الاذاعة بأنه توجّه إلى سيدي بوزيد للقيام بنشاط في اطار حملته.

وتعليقا على ذلك قالت كرونيكور البرنامج مايا القصوري إن صافي سعيد هرب من المواجهة وعلّقت قائلة "كنت أعتقد أنه أكثر شجاعة".
في المقابل رجّح عديد المتابعين أن تخلّف صافي سعيد عن المشاركة في البرنامج سببه مايا القصوري في ظل أسلوبها في الحوار الذي وُصف بأنه لا مهني وغير محايد خاصة خلال حواراتها الأخيرة مع كل من المترشحين الياس الفخفاخ وسيف الدين مخلوف.


تجدر الاشارة إلى أن اسلوب مايا القصوري في التحاور مع المترشّحين يتعارض مع أبسط القواعد التي أكّدت عليها كل من الايزي والهايكا في علاقة بالتغطية الاعلامية خاصة تلك المتعلّقة بأخلاق المهنة الصحفية وعلى رأسها الحياد والموضوعية.



  
  
     
  
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