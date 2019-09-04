قناتي العربية والحدث تجيشان ضد حركة النهضة على الحدود مع ليبيا !!!

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - بثت قناة العربية والحدث تقريرا تلفزيا عن منطقة الذهيبة الواقعة على الحدود الليبية جاء فيه أن سكان هذه المنطقة ندموا على تصويتهم في الانتخابات الفارطة لصالح حركة النهضة واكتشفوا أنها توظف الدين للوصول الى السلطة.
وعبر عدد من الصحافيين والمدونين عن امتعاضهم من مثل هذه التقارير التي تحاول اقحام التونسيين في أجندات وصراعات اقليمية لا علاقة لهم بها من قبيل " الحرب المعلنة على الاخوان المسلمين من بعض الدول الاقليمية".
وقال عدد من الصحفيين " نحن ننتقد النهضة ونهاجمها في تونس كما نشاء ولا أحد يردعنا لكن محاولات اقحام التونسيين في حروب لا علاقة لهم بها خط أحمر".
وعبر عدد من الصحافيين والمدونين عن امتعاضهم من مثل هذه التقارير التي تحاول اقحام التونسيين في أجندات وصراعات اقليمية لا علاقة لهم بها من قبيل " الحرب المعلنة على الاخوان المسلمين من بعض الدول الاقليمية".
وقال عدد من الصحفيين " نحن ننتقد النهضة ونهاجمها في تونس كما نشاء ولا أحد يردعنا لكن محاولات اقحام التونسيين في حروب لا علاقة لهم بها خط أحمر".
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: على اثر ظهورالزبيدي على قناة حنبعل... عدنان منصر يوجه دعوة لعائلته وأصدقائه... انه يهذي..يجب أن يُحجَرَ عليه طبيا... رجاء، رأفة به على الأقل، اسحبوه من التداول