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القبض على عصابة اجرامية روعت ركاب قطار الضاحية الجنوبية

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - تمكن ليلة أمس اعوان مصلحة تأمين وسائل النقل بالادارة الفرعية لشرطة النجدة من تفكيك عصابة اجرامية روعت ركاب قطار الضاحية الجنوبية بالنشل والبراكاجات مما خلف أضرارا بدنية بالأساس و نفسية خطيرة لمسافري القطار ..

وقد كشفت الابحاث ان هذه العصابة أزهقت أرواحا بشرية و خلفت سقوط بدني مستمر لبعض ضحاياها وقد تم الاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم في انتظار احالتهم على العدالة ...


  
  
     
  
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