القبض على عصابة اجرامية روعت ركاب قطار الضاحية الجنوبية

Lundi 02 Septembre 2019



باب نات

- تمكن ليلة أمس اعوان مصلحة تأمين وسائل النقل بالادارة الفرعية لشرطة النجدة من تفكيك عصابة اجرامية روعت ركاب قطار الضاحية الجنوبية بالنشل والبراكاجات مما خلف أضرارا بدنية بالأساس و نفسية خطيرة لمسافري القطار ..وقد كشفت الابحاث ان هذه العصابة أزهقت أرواحا بشرية و خلفت سقوط بدني مستمر لبعض ضحاياها وقد تم الاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم في انتظار احالتهم على العدالة ...