Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Chaani Nouhek  

مورو مرفوقا بالغنوشي يلتقي الطبوبي مع انطلاق الحملة الانتخابية

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - استقبل الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الاثنين بمكتبه عبد الفتاح مورو مرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان مصحوبا براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و سمير ديلو رئيس الحملة الانتخابية.
وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد و الانتخابات.
و حضر عن اللقاء الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي ونعيمة الهمامي و منعم عميرة ومحمد علي البوغديري.


وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفى في بلاغ توضيحي نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك يوم الجمعة انحيازه لمرشحين رئاسيين بعينهم وذلك على خلفية مجموعة من اللقاءات.

وقال الاتحاد " ان المكتب التنفذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قام بلقاءات مع عدد من الأحزاب والمترشّحين للانتخابات الرئاسية وتأتي هذه اللقاءات استجابة لطلب المعنيين، ويتم الإعلان عنها في إبّانها وتنشر في كل وسائل الإعلام، وسيعقد المكتب التنفيذي سلسلة من اللقاءات الأخرى بناء على طلب عدد من المترشّحين تأكيدا على مكانة الاتحاد الوطنية.
وتابع البلاغ " اللقاءات يقدّم فيها المترشّحون خطوطا عريضة لما ينوون الاشتغال عليه في المستقبل.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188304

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 02 Septembre 2019 à 11h 14m |           
واضح أن هدف اللقاء مطالبة الاتحاد بالحياد والفصل بين النقابي والسياسي .



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