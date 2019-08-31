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جوهر بن مبارك :من أسباب دعمي لمحمد عبّو موقفه المساند للمساواة في الميراث و رفضه لحكم الإعدام

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - قال الناشط السياسي جوهر بن مبارك رئيس شبكة "دستورنا" في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك انه من الأسباب التي تجعله يدعم المترشح للرئاسية محمد عبو هو رفضه لحكم الإعدام و دعمه لقانون المساواة في الميراث و ذلك بعد حضوره في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك الجمعة 30 أوت 2019;



  
  
     
  
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