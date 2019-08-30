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اتحاد الشغل يتبرا من الانحياز لمرشحين للرئاسة

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - نفى الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ توضيحي نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم انحيازه لمرشحين رئاسيين بعينهم وذلك على خلفية مجموعة من اللقاءات.

وقال الاتحاد " ان المكتب التنفذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل قام بلقاءات مع عدد من الأحزاب والمترشّحين للانتخابات الرئاسية وتأتي هذه اللقاءات استجابة لطلب المعنيين، ويتم الإعلان عنها في إبّانها وتنشر في كل وسائل الإعلام، وسيعقد المكتب التنفيذي سلسلة من اللقاءات الأخرى بناء على طلب عدد من المترشّحين تأكيدا على مكانة الاتحاد الوطنية.
وتابع البلاغ " اللقاءات يقدّم فيها المترشّحون خطوطا عريضة لما ينوون الاشتغال عليه في المستقبل.


واكد المكتب التنفيذي، استقلالية الاتحاد ودعمه للمسار الديمقراطي دون انحياز لأي مترشح، مشددا على وجوب الالتزام بالدستور والقوانين وعلى ضرورة احترام المتنافسين وملحّا على أنّ التنافس يجب أن يدور حول المضامين والبرامج من أجل ضمان احترام الناخبين وإنجاح العملية الانتخابية وترسيخ المسار الديمقراطي.



  
  
     
  
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