Vendredi 30 Août 2019
باب نات - افاد رئيس حزب الحراك المترشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي اليوم الخميس 29 أوت 2019، إنه مستعد للعفو عن بن علي إذا فاز بالانتخابات الرئاسية بـ3 شروط .
وأوضح المرزوقي في مداخلة عبر برنامج "تونس اليوم" على قناة الحوار التونسي ان الشروط الثلاث التي بمقتضاها يمكنه العفو عن بن علي هي" اعادة ال20 مليار دولار التي سرقها هو وعائلته والذهاب الى القصرين والترحم على أرواح الشهداء والاعتذار لعائلات الشهداء".
وقال انه سيتولى في صورة وصوله الى قصر قرطاج مباشرة التفاوض مع الاتحاد الاوروبي في ملف الديون لتخفيضها وأنه سيعالج بعد ذلك ملف الاموال المنهوبة.
وأوضح المرزوقي في مداخلة عبر برنامج "تونس اليوم" على قناة الحوار التونسي ان الشروط الثلاث التي بمقتضاها يمكنه العفو عن بن علي هي" اعادة ال20 مليار دولار التي سرقها هو وعائلته والذهاب الى القصرين والترحم على أرواح الشهداء والاعتذار لعائلات الشهداء".
وقال انه سيتولى في صورة وصوله الى قصر قرطاج مباشرة التفاوض مع الاتحاد الاوروبي في ملف الديون لتخفيضها وأنه سيعالج بعد ذلك ملف الاموال المنهوبة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: المرزوقي: مستعد للعفو عن بن علي اذا وافق على 3 شروط