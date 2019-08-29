المرزوقي: أول شيء أفعله إذا عدت لقصر قرطاج وضع قانون المساواة في الميراث في سلّة المهملات

Jeudi 29 Août 2019



باب نات

- قال الخميس 29 أوت، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع تنظيمها منتصف شهر سبتمبر المقبل منصف المرزوقي إنه في حال فوزه بالرئاسة والعودة لقصر قرطاج سيضع مشروع قانون المساواة في الميراث في سلة المهملات.وشدّد المرزوقي خلال استضافته في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي على أن مبادرة المساواة في الميراث تقسّم التونسيين وستعيدنا حسب تقديره لمربع الاستقطاب الديني ولصراعات ثانوية لا طائل منها.وأكّد المرزوقي على وجود مسائل وقضايا رئيسية يجب التركيز عليها تتعلّق أساسا بالديون والاستثمارات وقضايا المياه والبذور والبحر وغيرها من المسائل والابتعاد عن كل ما يقسّم التونسيين.