عياض اللومي: لا يوجد فرق بين اغتيال فرحات حشاد وايقاف نبيل القروي

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - طالب القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي رئيس الجمهورية محمد الناصر بالخروج عن صمته بخصوص ايقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي.
وقال عياض اللومي في ندوة صحفية عقدها الحزب الثلاثاء 27 أوت أنه لا يوجد فرق بين اغتيال فرحات حشاد ومحاكمة اليوسفيين وايقاف نبيل القروي، مضيفا " نبيل القروي معتقل سياسي بامتيازّ.
وتابع عياض اللومي " لابد من اطلاق سراح نبيل القروي فورا".
كما اكد اللومي أن القروي يصنف سجينا ومعتقلا سياسيا، مؤكدا أن كل طرف ساهم في هذه الجريمة يجب ان يتحمل مسؤوليته.
وقال عياض اللومي في ندوة صحفية عقدها الحزب الثلاثاء 27 أوت أنه لا يوجد فرق بين اغتيال فرحات حشاد ومحاكمة اليوسفيين وايقاف نبيل القروي، مضيفا " نبيل القروي معتقل سياسي بامتيازّ.
وتابع عياض اللومي " لابد من اطلاق سراح نبيل القروي فورا".
كما اكد اللومي أن القروي يصنف سجينا ومعتقلا سياسيا، مؤكدا أن كل طرف ساهم في هذه الجريمة يجب ان يتحمل مسؤوليته.
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Par:bannour (Tunisia )
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