لطفي المرايحي : رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية والمساواة في الميراث مبادرة قسّمت التوانسة

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 27 أوت، المترشّح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي عن رفضه لمبادرة المساواة في الميراث على اعتبار أنها مبادرة قسّمت التوانسة وفق تعبيره.
وقال خلال استضافته في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي إن رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية وليس تقسيم المجتمع ونفتيته وادخاله في صراعات.
وتابع قائلا "إذا النخب تعتبر أن الحداثة والتقدمية هي التشبه بالغرب وأدعوها لمراجعة المفاهيم فالحداثة ليست مرتبطة بالمثال الغربي وليست استغرابا.
وقال خلال استضافته في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي إن رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية وليس تقسيم المجتمع ونفتيته وادخاله في صراعات.
وتابع قائلا "إذا النخب تعتبر أن الحداثة والتقدمية هي التشبه بالغرب وأدعوها لمراجعة المفاهيم فالحداثة ليست مرتبطة بالمثال الغربي وليست استغرابا.
2 de 2 commentaires pour l'article 188071
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
- Hier 17:07 وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس
- Hier 16:11 ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
26°
|27°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-23
|30°-25
|31°-25
|28°-23
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 90 067) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 046) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 245) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 668) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 990) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 700) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 313) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 767) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 725) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 628) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 264) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 000) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 704) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 777) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 298) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 936) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 899) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 396) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 674) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 291) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:bannour (Tunisia )
Sur: ناجي جلول: لدي قناعة باني سأصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية