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لطفي المرايحي : رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية والمساواة في الميراث مبادرة قسّمت التوانسة

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 27 أوت، المترشّح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي عن رفضه لمبادرة المساواة في الميراث على اعتبار أنها مبادرة قسّمت التوانسة وفق تعبيره.

وقال خلال استضافته في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي إن رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية وليس تقسيم المجتمع ونفتيته وادخاله في صراعات.
وتابع قائلا "إذا النخب تعتبر أن الحداثة والتقدمية هي التشبه بالغرب وأدعوها لمراجعة المفاهيم فالحداثة ليست مرتبطة بالمثال الغربي وليست استغرابا.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188071

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 28 Août 2019 à 10h 35m |           
@ Volcano
الصحافيين اصحاب مهنة واحتراف بقلة على الساحة الاعلامية بتونس.
كلنا نعلم ان الاعلام التونسي بأيدي مرتزقة تحت أجندى اجنبية لغرض معروف.

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 28 Août 2019 à 10h 16m |           
شخصيا احترم هذا الرجل فهو غير منبت عن الواقع وفي المقابل اتساءل هل ان مريم بالقاضي صحفية ام خصم سياسي
اظن اننا في عهد دكتاتورية الاعلام التي تنتهج مطية محاكم التفتيش الفكري و تقمع كل راي لا يدور في فلكها للاسف هذا الاعلام هو من يشكل وعينا كل يوم



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