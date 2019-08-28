لطفي المرايحي : رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية والمساواة في الميراث مبادرة قسّمت التوانسة

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- أعلن الثلاثاء 27 أوت، المترشّح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي عن رفضه لمبادرة المساواة في الميراث على اعتبار أنها مبادرة قسّمت التوانسة وفق تعبيره.وقال خلال استضافته في برنامج تونس اليوم على قناة الحوار التونسي إن رئيس الجمهورية مطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية وليس تقسيم المجتمع ونفتيته وادخاله في صراعات.وتابع قائلا "إذا النخب تعتبر أن الحداثة والتقدمية هي التشبه بالغرب وأدعوها لمراجعة المفاهيم فالحداثة ليست مرتبطة بالمثال الغربي وليست استغرابا.