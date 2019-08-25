Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Rissala Tahta Almaa  

برهان بسيس : ما يحصل اليوم يخلّينا انوّحوا على بن علي

Dimanche 25 Août 2019

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - اعتبر القيادي السابق بحركة نداء تونس، برهان بسيّس أن ما يحصل اليوم يدفعنا إلى الشعور بالأسف على بن علي إلى حدّ البكاء علي رحيله.
وقال بسيس في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على الفايسبوك حرفيا "مشي بن علي وبقينا كان احنا انصارو انوحو عليه لتوة.
ويأتى نشر بسيس لهذه التدوينة تعليقا على مقال نشر في موقع الشروق أونلاين تحدّث عن قيام مناصرين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في صفاقس بالتحول إلى أحد النزل بقرقنة بعد أن علموا بتواجد الشاهد هناك.
وعلّق بسيس بالقول "بربي نصيحة لحملة السيد يوسف الشاهد... اذا كان عندكم سلطة على مثل المقالات هاذي متع مواطني صفاقس زادمين من كل فج عميق على نزل قرقنة فرحا بمقدم يوسف الشاهد فحاولو توقفوها مالنشر راهي تضر برشة في مرشحكم موش تخدم فيه".

وشبّه بسيس بعض ما ينشر اليوم في علاقة بالشاهد بما كان ينشر في عهد بن علي وقال "اكالعام كانت النوعية هاذي متع المقالات تحكي على انو السياح الأجانب كانو ياقفو أمام تصاور سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ويبداو يبكيو من كثرة التأثر والمحبة...... مشي بن علي وبقينا كان احنا انصارو انوحو عليه لتوة".



  
  
     
  
rtt-b868ca195d75d55d76753a5fde8f4909-2019-08-25 15:10:21






3 de 3 commentaires pour l'article 187922

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 16h 04m |           
Ya Bsaies , ils disent qu'il y a à Kerkennah un ancêtre de renommé à l'échelle internationale " Wli" qui fait toutes les décisions de Ben Ali a l'époque et de Chahed actuellement

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 25 Août 2019 à 15h 52m |           
لا أدري ما يجمع برهان بسيس بحافظ السبسي هل هي "2 س"
س مثل سجن، يوم كان بسيس يتمتع ككل الفسّاد بحماية بوهم لحنين كانوا المناضلين تحت التعذيب في السجون، اليوم دخل هو السجن ليس من اجل نضاله او افكاره بل من اجل السرقة والفساد كإخوانه.
انقضه السبسي من السجن بطريقة غير قانونية هل يخشى البسيس رجوع دولة القانون ومنها إعادته للمرناقية.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 25 Août 2019 à 15h 40m |           
La chute de Ben Ali est dûe à sa manière d'avoir géré le pays.personne n'a oublié les slogans des manifestants lors de la révolution.
C'est les pratiques de ben Ali qui sont là source de la révolution.



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 25 أوت 2019 | 24 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:00 16:04 12:28 05:44 04:12
31°
 31° % 62 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-2537°-2638°-2834°-2532°-24
  • Avoirs en devises
    17490,4

  • (23 août)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,18221 DT        1$ =2,86576 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 août)   516,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566745846|187922 3907|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires