Dimanche 25 Août 2019
باب نات - اعتبر القيادي السابق بحركة نداء تونس، برهان بسيّس أن ما يحصل اليوم يدفعنا إلى الشعور بالأسف على بن علي إلى حدّ البكاء علي رحيله.
وقال بسيس في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على الفايسبوك حرفيا "مشي بن علي وبقينا كان احنا انصارو انوحو عليه لتوة.
ويأتى نشر بسيس لهذه التدوينة تعليقا على مقال نشر في موقع الشروق أونلاين تحدّث عن قيام مناصرين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في صفاقس بالتحول إلى أحد النزل بقرقنة بعد أن علموا بتواجد الشاهد هناك.
وعلّق بسيس بالقول "بربي نصيحة لحملة السيد يوسف الشاهد... اذا كان عندكم سلطة على مثل المقالات هاذي متع مواطني صفاقس زادمين من كل فج عميق على نزل قرقنة فرحا بمقدم يوسف الشاهد فحاولو توقفوها مالنشر راهي تضر برشة في مرشحكم موش تخدم فيه".
وشبّه بسيس بعض ما ينشر اليوم في علاقة بالشاهد بما كان ينشر في عهد بن علي وقال "اكالعام كانت النوعية هاذي متع المقالات تحكي على انو السياح الأجانب كانو ياقفو أمام تصاور سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ويبداو يبكيو من كثرة التأثر والمحبة...... مشي بن علي وبقينا كان احنا انصارو انوحو عليه لتوة".
وقال بسيس في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على الفايسبوك حرفيا "مشي بن علي وبقينا كان احنا انصارو انوحو عليه لتوة.
ويأتى نشر بسيس لهذه التدوينة تعليقا على مقال نشر في موقع الشروق أونلاين تحدّث عن قيام مناصرين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في صفاقس بالتحول إلى أحد النزل بقرقنة بعد أن علموا بتواجد الشاهد هناك.
وعلّق بسيس بالقول "بربي نصيحة لحملة السيد يوسف الشاهد... اذا كان عندكم سلطة على مثل المقالات هاذي متع مواطني صفاقس زادمين من كل فج عميق على نزل قرقنة فرحا بمقدم يوسف الشاهد فحاولو توقفوها مالنشر راهي تضر برشة في مرشحكم موش تخدم فيه".
وشبّه بسيس بعض ما ينشر اليوم في علاقة بالشاهد بما كان ينشر في عهد بن علي وقال "اكالعام كانت النوعية هاذي متع المقالات تحكي على انو السياح الأجانب كانو ياقفو أمام تصاور سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ويبداو يبكيو من كثرة التأثر والمحبة...... مشي بن علي وبقينا كان احنا انصارو انوحو عليه لتوة".
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: برهان بسيس : ما يحصل اليوم يخلّينا انوّحوا على بن علي