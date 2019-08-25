Dimanche 25 Août 2019
باب نات - قال كرونيكور قناة نسمة خليفة بن سالم في تصريح لقناة الغد اللندنية أن حركة النهضة تقف وراء ما وقع لنبيل القروي وشقيقه.
وأضاف خليفة بن سالم " النهضة متوجسة من شعبية حزب قلب تونس ونبيل القروي ودفعت في اتجاه ضربه"، مضيفا " شعبية النهضة انهارت ولذلك هي تبحث عن اعادة التموقع".
وتابع خليفة بن سالم " يوسف الشاهد أداة لتنفيذ سياسات النهضة".
وكان تم يوم الجمعة ايقاف نبيل القروى رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم.
وأثار إيقافه جدلا في تونس سيما في ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتى تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الايداع بالسجن.
واتهمت أطراف سياسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح بدوره لخوض غمار الانتخابات والذى فوض صلاحياته منذ يومين لوزير الوظيفة العمومية بالضلوع وراء عملية الايقاف، مقابل أطراف أخرى رأت أن اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الاخوين القروى هو انتصار للقانون في محاسبة الفاسدين وأن القضاء لا يأخذ إجازة خلال فترة الانتخابات.
وأضاف خليفة بن سالم " النهضة متوجسة من شعبية حزب قلب تونس ونبيل القروي ودفعت في اتجاه ضربه"، مضيفا " شعبية النهضة انهارت ولذلك هي تبحث عن اعادة التموقع".
وتابع خليفة بن سالم " يوسف الشاهد أداة لتنفيذ سياسات النهضة".
وكان تم يوم الجمعة ايقاف نبيل القروى رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع اجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم.
وأثار إيقافه جدلا في تونس سيما في ما يتعلق بسلامة الاجراءات القضائية والأمنية والتى تم بمقتضاها إصدار وتطبيق بطاقة الايداع بالسجن.
واتهمت أطراف سياسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح بدوره لخوض غمار الانتخابات والذى فوض صلاحياته منذ يومين لوزير الوظيفة العمومية بالضلوع وراء عملية الايقاف، مقابل أطراف أخرى رأت أن اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الاخوين القروى هو انتصار للقانون في محاسبة الفاسدين وأن القضاء لا يأخذ إجازة خلال فترة الانتخابات.
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Par:abououssama1 ( )
Sur: خليفة بن سالم: ما وقع لنبيل القروي من تخطيط النهضة والشاهد هو الأداة