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المستقيلون من الدستوري الحر يقرّرون عقد ندوة صحفية وعبير موسي تنتفض وتطالب بالتعتيم الاعلامي

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - أعلن عدد من المستقيلين من الحزب الدستوري الحر عن تنظيم ندوة صحفية الثلاثاء 20 أوت لتوضيح أسباب استقالتهم وتقديم موقفهم خاصة في علاقة بالانتخابات الرئاسية والشخصية التي يمكن أن تحظى بدعمهم.

وقد أثار ذلك حفيظة رئيسة الحزب عبير موسي التي سارعت إلى اصدار بيان دعت من خلاله إلى التعتيم الاعلامي على تصريحات المستقيلين من الحزب.


وطالبت موسي وسائل الاعلام بعدم فتح منابرها لهم وعدم نشر أي معلومة تخص الشأن الداخلي للحزب.

يذكر أن الدستوري الحر شهد خلافات حول قائمات الحزب للانتخابات التشريعية تبعتها موجة من الاستقالات شملت 11 عضوا برّروا قرارهم بإقصائهم وتهميشهم.

كما تتزامن الندوة الصحفية للمستقيلين من الدستوري الحر مع تصريحات لعبير موسي قالت فيها إنه طُلب منها الانسحاب من سباق الرئاسة لفائدة عبد الكريم الزبيدي.
تجدر الاشارة في نفس السياق إلى أن عديد التقارير الاعلامية الاماراتية والمصرية جاهرت بدعم مصر والامارات لعبد الكريم الزبيدي ودعت عبير موسي إلى الانسحاب لفائدته.

  
  
     
  
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