اقالة والي صفاقس عادل الخبثاني

Samedi 17 Août 2019



باب نات



أنيس الوسلاتي

- أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولاة تم بمقتضاها تعيين أنيس الوسلاتي واليا على صفاقس ، خلفا لعادل الخبثاني.و الوسلاتي يشغل حاليا منصب مستشار برئاسة الحكومة و سبق و أن عمِل للسنوات طويلة كاتب عام ولاية و معتمد و هو أصيل ولاية سليانة وعمل ايضا رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.