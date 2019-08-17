Samedi 17 Août 2019
باب نات - أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولاة تم بمقتضاها تعيين أنيس الوسلاتي واليا على صفاقس ، خلفا لعادل الخبثاني.
و الوسلاتي يشغل حاليا منصب مستشار برئاسة الحكومة و سبق و أن عمِل للسنوات طويلة كاتب عام ولاية و معتمد و هو أصيل ولاية سليانة وعمل ايضا رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
و الوسلاتي يشغل حاليا منصب مستشار برئاسة الحكومة و سبق و أن عمِل للسنوات طويلة كاتب عام ولاية و معتمد و هو أصيل ولاية سليانة وعمل ايضا رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
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Par:mandhouj (France )
Sur: اقالة والي صفاقس عادل الخبثاني