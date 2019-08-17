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اقالة والي صفاقس عادل الخبثاني

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
باب نات - أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أن رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية بسلك الولاة تم بمقتضاها تعيين أنيس الوسلاتي واليا على صفاقس ، خلفا لعادل الخبثاني.

أنيس الوسلاتي

و الوسلاتي يشغل حاليا منصب مستشار برئاسة الحكومة و سبق و أن عمِل للسنوات طويلة كاتب عام ولاية و معتمد و هو أصيل ولاية سليانة وعمل ايضا رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187539

Mandhouj  (France)  |Samedi 17 Août 2019 à 16h 45m |           
الشاهد يوزع في اصحابه و مقربيه .. حتى يضمن لهم شهرية. هكذا يفعلون في عديد دول، مثل فرنسا . الله غالب، الدنيا و الفلوس. الشاهد يوزع في اصحابه، فهم أنه ربما خسر المعركة التشريعية، مسبقا.
بن علي هرب

_anis  (Tunisia)  |Samedi 17 Août 2019 à 16h 03m |           
قبل أيام من الانتخابات .. الشاهد يعين مستشاره واليا على أحد أهم ولايات الجمهورية



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