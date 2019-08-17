لطيفة لمجلة سيدتي : مدير مهرجان قرطاج لا يحبني وما قاله بحق جورج وسوف معيب

Samedi 17 Août 2019
باب نات - بعد تغييبها القسري عن مهرجان قرطاج، بدت الفنانة لطيفة متحاملة على مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع الذي لم يبرمج حفلة لها هذا العام. فتدخل وزير الثقافة وبرمج اسمها لتشارك في مهرجان قرطاج على خلفية رسالة وجهتها إليه عبر صفحتها على "تويتر" طالبت فيها وزير الثقافة التونسي أن يمنحها إجابة عما يحدث معها منذ 9 سنوات، وتساءلت عمن يقف وراء هذه الحرب وما هي أسبابها.
مجلة "سيدتي" خلال تواجدها في تونس لتغطية فاعليات مهرجان قرطاج، التقت بلطيفة وأجرت حوارا معها ومع مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع .
وقالت العرفاوي لمجلة سيدتي إنّ ما قاله الرصاع لإذاعة موزاييك أنّ الفنان صابر الرباعي هو الفنان التونسي الوحيد الذي تعتبر تذاكر حفلاته مُباعة، "غير مقبول ولا يُقال".
وتابعت "هناك أسماء فنية تونسية كبيرة شاركت عدة مرات وغنت على مسرح قرطاج مثل أمينة فاخت ولطفي بشناق وصوفيا صادق.. فهل جمهور هؤلاء لم يملأ مسرح قرطاج ؟". وتساءلت لطيفة العرفاوي "لن أتكلم عن نفسي، ربما مختار الرصاع لا يحب لطيفة وأعتقد أنه لا يحبني …هو حر ولا تربطني به أي علاقة، لكن عندما يتكلم عن الفنان جورج وسوف العملاق أطال الله في عمره، هذه المدرسة الفنية الرائعة، ويقول عنه “عندما يموت نكرمه”… هل ثمة أحد يقول مثل هذا الكلام؟ كلامه هذا قد يسيء إلى تونس وإلى 12 المليون تونسي وإلى محبيه وإلى آلاف الفنانين والمبدعين التونسيين”.
وقالت "إليسا لا تعجبه ، لطيفة لا تعجبه، ولكن مهرجان قرطاج ليس ملكه وأنا لم أتِ أقدم حفلاً في منزله لكي لا أعجبه، أنا أتيت لأغني لأهلي ولجمهوري في تونس الذين لهم حق عليّ ولي حق عليهم وواجب عليّ المشاركة في مهرجان قرطاج… ما قاله مختار الرصاع عيب".
وأكّدت الفنانة التونسية أنّه يوم سهرتها في قرطاج وفي نهاية الحفل قدم لها وزير الثقافة درعاً وشهادة مهرجان قرطاج، في حين لم يلق عليها مختار الرصاع مدير المهرجان التحية.
مجلة "سيدتي" خلال تواجدها في تونس لتغطية فاعليات مهرجان قرطاج، التقت بلطيفة وأجرت حوارا معها ومع مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع .
وقالت العرفاوي لمجلة سيدتي إنّ ما قاله الرصاع لإذاعة موزاييك أنّ الفنان صابر الرباعي هو الفنان التونسي الوحيد الذي تعتبر تذاكر حفلاته مُباعة، "غير مقبول ولا يُقال".
وتابعت "هناك أسماء فنية تونسية كبيرة شاركت عدة مرات وغنت على مسرح قرطاج مثل أمينة فاخت ولطفي بشناق وصوفيا صادق.. فهل جمهور هؤلاء لم يملأ مسرح قرطاج ؟". وتساءلت لطيفة العرفاوي "لن أتكلم عن نفسي، ربما مختار الرصاع لا يحب لطيفة وأعتقد أنه لا يحبني …هو حر ولا تربطني به أي علاقة، لكن عندما يتكلم عن الفنان جورج وسوف العملاق أطال الله في عمره، هذه المدرسة الفنية الرائعة، ويقول عنه “عندما يموت نكرمه”… هل ثمة أحد يقول مثل هذا الكلام؟ كلامه هذا قد يسيء إلى تونس وإلى 12 المليون تونسي وإلى محبيه وإلى آلاف الفنانين والمبدعين التونسيين”.
وقالت "إليسا لا تعجبه ، لطيفة لا تعجبه، ولكن مهرجان قرطاج ليس ملكه وأنا لم أتِ أقدم حفلاً في منزله لكي لا أعجبه، أنا أتيت لأغني لأهلي ولجمهوري في تونس الذين لهم حق عليّ ولي حق عليهم وواجب عليّ المشاركة في مهرجان قرطاج… ما قاله مختار الرصاع عيب".
وأكّدت الفنانة التونسية أنّه يوم سهرتها في قرطاج وفي نهاية الحفل قدم لها وزير الثقافة درعاً وشهادة مهرجان قرطاج، في حين لم يلق عليها مختار الرصاع مدير المهرجان التحية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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