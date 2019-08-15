Radio Babnet Tunisie On Air: Ragheb Alama - Illi Hay Radik  

''ساكن قرطاج'' برنامج يومي من تقديم بوبكر بن عكاشة على قناة التاسعة

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - أعلن الاعلامي بوبكر بن عكاشة أنه بداية من الأسبوع القادم سيقدّم برنامج "ساكن قرطاج" ...يوميا على الساعة التاسعة ليلا على قناة التاسعة.
البرنامج يخصص للمترشحين للرئاسة بمشاركة الموقع الاخباري بيزنس نيوز و المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.



و«الرئيس» مع سمير الوافي

كما أعلن الاعلامي سمير الوافي عن تقديم برنامج جديد على قناة التاسعة بعنوان «الرئيس» وهو برنامج يعنى بمتابعة خاصة للانتخابات الرئاسية دون سواها وسيتم تقديمه بمعدل حلقتين كل أسبوع أيام الأحد والأربعاء.




و فيما يلي تقديم سمير الوافي لبرنامجه الجديد:

"موعدنا الجديد قريبا :

برنامج “الرئيس" كل أحد واربعاء التاسعة مساء…برنامج خاص بالانتخابات الرئاسية فقط…كونسابت جديد وكرونيكور جديد هو الزميل المتميز برهان بسيس يعوض مقداد السهيلي الذي يعود في أكتوبر في بوليميك ووحش الشاشة…

نقدمه في ديكور وحش الشاشة لكن المحتوى مختلف عن وحش الشاشة…

برنامج وحش الشاشة يعود في أكتوبر كل أحد كالعادة…بالتزامن مع بداية برنامج "بوليميك" كل إربعاء…

نلتقي إذن في " الرئيس" آخر شهر أوت…الاربعاء والأحد…طيلة الانتخابات الرئاسية…جاهزون شكلا ومضمونا أهلا وسهلا…"

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187419

Karimyousef  (France)  |Jeudi 15 Août 2019 à 11h 12m |           
Un candidat qui se respecte et qui veut garder sa dignité ne doit pas se rendre à ces émissions.
Celles-ci ont pour but de "tachlik" certains candidats comme Mourou, Marzouki...

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 11h 11m |           
C'est de la naïveté de prendre aveuglement les données de ces programmes qui essaient par tous les moyens d'influencer les citoyens pour leurs candidat.media malhonnête et corrompu. Certains journalistes aussi .Le citoyen décide

Karimyousef  (France)  |Jeudi 15 Août 2019 à 10h 50m |           
Ce ne sont pas des lieux de débats,ce sont des pièges voire un traquenard pour salir les candidats qui ne plaisent pas au système, business news est un site tout sauf objectif.



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