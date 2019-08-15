''ساكن قرطاج'' برنامج يومي من تقديم بوبكر بن عكاشة على قناة التاسعة

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

و«الرئيس» مع سمير الوافي

- أعلن الاعلامي بوبكر بن عكاشة أنه بداية من الأسبوع القادم سيقدّم برنامج "ساكن قرطاج" ...يوميا على الساعة التاسعة ليلا على قناة التاسعة.البرنامج يخصص للمترشحين للرئاسة بمشاركة الموقع الاخباري بيزنس نيوز و المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.كما أعلن الاعلامي سمير الوافي عن تقديم برنامج جديد على قناة التاسعة بعنوان «الرئيس» وهو برنامج يعنى بمتابعة خاصة للانتخابات الرئاسية دون سواها وسيتم تقديمه بمعدل حلقتين كل أسبوع أيام الأحد والأربعاء."موعدنا الجديد قريبا :برنامج “الرئيس" كل أحد واربعاء التاسعة مساء…برنامج خاص بالانتخابات الرئاسية فقط…كونسابت جديد وكرونيكور جديد هو الزميل المتميز برهان بسيس يعوض مقداد السهيلي الذي يعود في أكتوبر في بوليميك ووحش الشاشة…نقدمه في ديكور وحش الشاشة لكن المحتوى مختلف عن وحش الشاشة…برنامج وحش الشاشة يعود في أكتوبر كل أحد كالعادة…بالتزامن مع بداية برنامج "بوليميك" كل إربعاء…نلتقي إذن في " الرئيس" آخر شهر أوت…الاربعاء والأحد…طيلة الانتخابات الرئاسية…جاهزون شكلا ومضمونا أهلا وسهلا…"