Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Bafakker Filli Naseeni  

رئاسية 2019 : 31 مترشحا فقط قدموا تزكيات مستوفاة الشروط

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
باب نات - أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح لاذاعة موزاييك مساء السبت 10 أوت 2019 أنّ 31 مترشحا فقط لانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قدموا تزكيات مستوفاة الشروط، فيما يعتبر 66 ملفا خارج السابق الانتخابي بصفة مبدئية.

وأشار الجربوعي إلى أن مجلس الهيئة سينعقد يومي 12 و13 أوت للبت في الملفات الكاملة، وسيتم الإعلان عن القائمة المقبولة بصفة أولية يوم 14 أوت 2019.



Credits Mosaique FM


وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، صرح في وقت سابق"إن من بين 97 مترشحا تقدموا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019)، هناك 31 مترشحا قدموا تزكيات منها 20 ملفا بتزكيات شعبية و11 ملفا بتزكيات برلمانية".

وأفاد عضو الهيئة في تصريحاعلامي، يوم السبت، بأن 41 مترشحا قدّموا ملفات بالضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار، من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالي دون تزكيات وبالتالي فإن ملفاتهم مرفوضة شكلا ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان.


يُذكر أنه تم مساء الجمعة على الساعة السادسة مساء، إغلاق باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي قررتها هيئة الإنتخابات ليوم 15 سبتمبر 2019.
وقد بلغ العدد الجملي للملفات المودعة لدى الهيئة لهذا السباق الرئاسي، 97 ملفا.

  
  
     
  
rtt-7de7d00d617a97c09a5b3561da6700d2-2019-08-10 23:53:50






0 de 0 commentaires pour l'article 187273



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 11 أوت 2019 | 10 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:18 16:11 12:32 05:33 03:55
25°
 25° % 73 :الرطــوبة
تونــس 24°
1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-2438°-2438°-2435°-2632°-24
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565482812|187273 1558|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires