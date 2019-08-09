سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية

Vendredi 09 Août 2019



باب نات

- قدم اليوم الجمعة 09 أوت 2019 المحامي ضمن ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 15 سبتمبر 2019.ويذكر أنّ اليوم الجمعة هو آخر أجل لتقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة في 15 سبتمبر الجاري. وقد فاق عدد المرشحين إلى حدّ الآن الـ 70 مترشحا في انتظار بتّ هيئة الإنتخابات فيها واعلان قائمة المقبولين نهائيا.