المرشحة الرئاسية المستقلة فتحية معاوية: سأضمن إرتداء النساء "الشورط" وأمنع اللباس الفضفاض

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - قالت فتحية معاوية التي توجهت اليوم لمقر هيئة الإنتخابات لتقديم ملف ترشحها للإنتخابات الرئاسية السابقة إنها قررت الترشح لمنصب الرئيس بعد عملها لمدة 15 عاما رئيسة لشركات أجنبية حسب قولها.
Credits Jawhara FM
و أكدت معاوية أن برنامجها الانتخابي سيكون مرتكزا على تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس اضافة إلى ضمان الحريات الفردية و السماح بإرتداء "الشورط" ومنع ما وصفته باللباس الفضفاض والتنكري على حد قولها.
Credits Jawhara FM
و أكدت معاوية أن برنامجها الانتخابي سيكون مرتكزا على تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس اضافة إلى ضمان الحريات الفردية و السماح بإرتداء "الشورط" ومنع ما وصفته باللباس الفضفاض والتنكري على حد قولها.
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Par:aruodg ( )
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