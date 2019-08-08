لطفي المرايحي على نسمة: نبيل القروي المفروض ما يترشحش أصلاً ..

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- قال المرشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي في مداخلة على قناة نسمة ان نبيل القروي سبب في الاوضاع السياسية في البلاد مضيفا " نبيل القروي استعمل كثيرا قناته نسمة في الدعاية السياسية والبروبغندا سنة 2014.واضاف لطفي المراحي " نبيل القروي لم يلتزم بالقانون فيما يخص قرارات الهايكا التي يمكن ان تكون ظالمة ولكن القانون فوق الجميع .وتابع لطفي المرايحي " رغم اني ضد قانون اقصاء نبيل القروي او ما يعرف بتعديل القانون الانتخابي لكن القروي وامثاله اوصلونا لهذه الوضعية.