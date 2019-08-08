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لطفي المرايحي على نسمة: نبيل القروي المفروض ما يترشحش أصلاً ..

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - قال المرشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي في مداخلة على قناة نسمة ان نبيل القروي سبب في الاوضاع السياسية في البلاد مضيفا " نبيل القروي استعمل كثيرا قناته نسمة في الدعاية السياسية والبروبغندا سنة 2014.
واضاف لطفي المراحي " نبيل القروي لم يلتزم بالقانون فيما يخص قرارات الهايكا التي يمكن ان تكون ظالمة ولكن القانون فوق الجميع .
وتابع لطفي المرايحي " رغم اني ضد قانون اقصاء نبيل القروي او ما يعرف بتعديل القانون الانتخابي لكن القروي وامثاله اوصلونا لهذه الوضعية.



  
  
     
  
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