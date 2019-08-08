شكيب درويش يكشف صفقة الشاهد الفاشلة وخفايا ترشيح مورو للرئاسة

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- كشف الاربعاء 7 أوت، كرونيكور قناة الحوار التونسي شكيب الدرويش عن صفقة عرضها رئيس الحكومة وزعيم حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورفضتها الحركة.وأفاد أن صفقة الشاهد تتمثل في تولّيه الرئاسة على أن تكون رئاسة البرلمان للنهضة ورئاسة الحكومة لمهدي جمعة مشيرا إلى أن مهدي جمعة رفض هذه الصفقة لأن عينه على الرئاسة.وأكّد درويش أن هذه الصفقة كانت صالحة قبل تسبيق الانتخابات الرئاسية على التشريعية لكن الأوراق تبعثرت وهذه الصفقة لم تعد صالحة حسب تقديره.وأضاف بأن الشاهد اتصل في أكثر من مناسبة خلال انعقاد مجلس شورى النهضة وأراد اقناعهم بأن يكون مرشّح النهضة وأن لديه حظوظ كبيرة للفوز وأراد تخويفهم بالإكراهات الاقليمية لكنه فشل في ذلك.وتابع بأن الشاهد فشل أيضا في المحافظة على عائلته "الوسطية الحداثية والديمقراطية" التي استولي عليها عبد الكريم الزبيدي وفق تعبيره مشدّدا على أن كلّ هذه المعطيات رجّحت كفّة مورو.