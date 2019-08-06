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نرمين صفر تعلن نيتها الترشح للرئاسة... تفرحوا بيا نفرح بيكم

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - أعلنت الفنانة الاِستعراضية نرمين صفر ، الاثنين ، نيتها في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة
وقالت صفر أنّ قرارها يأتي اِستجابةً لطلب الجمهور، مضيفة "ستُصبح تونس أعظم من ايطاليا ولن يُفكر أي أحد في مُغادرة البلاد مُستقبلاً”.
وتابعت نرمين صفر "تفرحو بيا نفرح بيكم" وذلك في إشارة إلـى جمع التزكيات والمُقدّرة بعشرة آلاف ناخب.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187002

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 06 Août 2019 à 09h 27m |           
مهزلة.

إستهتار ولة قلة حياء ؟؟؟؟



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