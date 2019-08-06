نرمين صفر تعلن نيتها الترشح للرئاسة... تفرحوا بيا نفرح بيكم

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- أعلنت الفنانة الاِستعراضية نرمين صفر ، الاثنين ، نيتها في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلةوقالت صفر أنّ قرارها يأتي اِستجابةً لطلب الجمهور، مضيفة "ستُصبح تونس أعظم من ايطاليا ولن يُفكر أي أحد في مُغادرة البلاد مُستقبلاً”.وتابعت نرمين صفر "تفرحو بيا نفرح بيكم" وذلك في إشارة إلـى جمع التزكيات والمُقدّرة بعشرة آلاف ناخب.