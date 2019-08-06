مايا القصوري : ما يحصل داخل النهضة ''عركة حمام'' ومقترح ترشيح مورو للرّئاسة هدفه ''تكسير'' الغنوشي

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- شبّهت الاثنين 5 أوت، كرونيكور قناة الحوار التونسي مايا القصوري ما يحصل داخل الأحزاب بخصوص الترشح للانتخابات وخاصة داخل حركة النهضة بعركة حمّام.وقالت "الّي نراو فيها المدّة هذه حاجة تشبة لعركة حمام أكثر منها حملات للانتخابات" وأشارت إلى وجود انقسام داخل النهضة بين المكتب التنفيذي وعلى رأسه الغنوشي ومجلس الشورى".واعتبرت القصوري أن الغنوشي يريد مرشّحا للرئاسة من خارج الحركة في حين أن مجلس الشوري يدعم مرشّحا من خارج الحركة.وفسّرت موقف الغنوشي بخشيته من أن "يهربولو" بالحركة وأوضحت أن الغنوشي لن يبقي رئيسا للنهضة في 2020 لذلك هو يعتبر أن تقديم مرشّح من داخل الحركة هروب بها لفائدة هذا الأخير حسب تعبيرها.وتابعت القصوري أن ما يحصل داخل النهضة يبيّن أن عددا من قيادات النهضة على غرار عبد اللطيف المكي ملّوا من وجود الغنوشي ويريدون في اطار النزاع على السلطة داخل الحركة "تكسير" الغنوشي بترشيح عبد الفتاح مورو.وتابعت قائلة "النهضة اليوم عاجزة وخائفة من تقديم مرشح للرئاسة وهذا يعكس حجمها الحقيقي ويثبت أن النهضة بعد الثورة صنعها أغبياء وقوانين غير مدروسة ومنظمات وغيرها".