الحرس الديواني يحبط خلال شهر جويلية عمليات تهريب بقيمة 15.7 مليون دينار

Samedi 03 Août 2019
باب نات - خلال شهر جويلية 2019 أنجزت وحدات الحرس الديواني 2161 دورية بكامل التراب الوطني مكّنت من إحباط 589 عملية تهريب لبضائع مختلفة فاقت قيمتها الجملية الـ15.7 مليون دينار.
وقد شملت عمليات الحجز كمية هامة من النحاس وفواضله بلغت قيمتها 1.5 مليون دينار إضافة إلى 171 ألف علبة من السجائر المهربة ناهزت قيمتها 600 ألف دينار و 28 ألف قطعة ملابس جاهزة بقيمة 630 ألف دينار وكميات هامة من الأجهزة الإلكترونية بقيمة ناهزت 250 ألف دينار علاوة على 9195 علبة دواء بقيمة فاقت 100 ألف دينار كما تمّ حجز 54 ألف لتر من المحروقات إضافة إلى 300 ألف دينار نقدا من العملة التونسية محصول بيع بضائع مهربة.
وقد شملت عمليات الحجز كمية هامة من النحاس وفواضله بلغت قيمتها 1.5 مليون دينار إضافة إلى 171 ألف علبة من السجائر المهربة ناهزت قيمتها 600 ألف دينار و 28 ألف قطعة ملابس جاهزة بقيمة 630 ألف دينار وكميات هامة من الأجهزة الإلكترونية بقيمة ناهزت 250 ألف دينار علاوة على 9195 علبة دواء بقيمة فاقت 100 ألف دينار كما تمّ حجز 54 ألف لتر من المحروقات إضافة إلى 300 ألف دينار نقدا من العملة التونسية محصول بيع بضائع مهربة.
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Par:lechef ( )
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