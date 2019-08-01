محمد الفاضل محفوظ يُقرر الاستقالة من الحكومة

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- قرر وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، الاستقالة من الحكومة والتفرع للعملية الإنتخابية خاصة وأنه على رأس قائمة حركة مشروع تونس في دائرة صفاقس 2 وحتى لا يقع التداخل بين الدولة والانتخابات.وأكد الوزير في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أنه يعمل هذه الأيام على استكمال ملف الميثاق السياسي وسيعلن عن استقالته في أقرب الآجال.وقال محمد الفاضل محفوظ إنه احتراما منه للشعب التونسي وإيمانا بقواعد العمل السياسي قرر الاستقالة من منصبه والتفرغ للانتخابات التشريعية.المصدر: اذاعة شمس