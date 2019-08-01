محمد الفاضل محفوظ يُقرر الاستقالة من الحكومة

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - قرر وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، الاستقالة من الحكومة والتفرع للعملية الإنتخابية خاصة وأنه على رأس قائمة حركة مشروع تونس في دائرة صفاقس 2 وحتى لا يقع التداخل بين الدولة والانتخابات.
وأكد الوزير في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أنه يعمل هذه الأيام على استكمال ملف الميثاق السياسي وسيعلن عن استقالته في أقرب الآجال.
وقال محمد الفاضل محفوظ إنه احتراما منه للشعب التونسي وإيمانا بقواعد العمل السياسي قرر الاستقالة من منصبه والتفرغ للانتخابات التشريعية.
المصدر: اذاعة شمس
وأكد الوزير في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أنه يعمل هذه الأيام على استكمال ملف الميثاق السياسي وسيعلن عن استقالته في أقرب الآجال.
وقال محمد الفاضل محفوظ إنه احتراما منه للشعب التونسي وإيمانا بقواعد العمل السياسي قرر الاستقالة من منصبه والتفرغ للانتخابات التشريعية.
المصدر: اذاعة شمس
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:28
|16:15
|12:33
|05:25
|03:43
|
33°
|33°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|32°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|33°-32
|43°-27
|36°-25
|37°-24
|39°-26
Follow @babnet_Tunisie
(130 029) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 82 331) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 71 983) كلات بعضها ..
( 64 867) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 215) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 636) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 001) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 616) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 416) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 197) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 46 555) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 479) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 265) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 898) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 679) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 506) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 956) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 917) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 900) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 40 767) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
Par:bensa94 (France )
Sur: الغنوشي في حوار مع وكالةbloomberg يتحدث عن مرشح النهضة للرئاسية، المشاورات مع الشاهد،و يوجّه رسالة للإمارات