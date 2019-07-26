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لطفي العبدلي: نحن نبكي لوفاة رئيسنا وهم يبكون لأنهم كانوا ينتظرون الفوضى فخاب أملهم

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - توجه المسرحي لطفي العبدلي في شريط فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام الى كل الأطراف التي راهنت على اندلاع فوضى بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بالقول " خاب أملكم".
وقال لطفي العبدلي " نحن نبكي لوفاة رئيسنا وهم يبكون لأنهم كانوا ينتظرون الفوضى فخاب أملهم".
وتابع لطفي العبدلي" التونسيون يبكون ويفرحون في أن واحد والديمقراطية أصبحت في أدمغتنا ولن يقتلعها أحد".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186420

Karimyousef  (France)  |Vendredi 26 Juillet 2019 à 12h 45m |           
Bien dit bravo.
Oui la démocratie ce n'est pas un luxe réservé qu'aux pays occidentaux.les tunisiens en éprouvent le besoin.



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