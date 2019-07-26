Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - توجه المسرحي لطفي العبدلي في شريط فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام الى كل الأطراف التي راهنت على اندلاع فوضى بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بالقول " خاب أملكم".
وقال لطفي العبدلي " نحن نبكي لوفاة رئيسنا وهم يبكون لأنهم كانوا ينتظرون الفوضى فخاب أملهم".
وتابع لطفي العبدلي" التونسيون يبكون ويفرحون في أن واحد والديمقراطية أصبحت في أدمغتنا ولن يقتلعها أحد".
وقال لطفي العبدلي " نحن نبكي لوفاة رئيسنا وهم يبكون لأنهم كانوا ينتظرون الفوضى فخاب أملهم".
وتابع لطفي العبدلي" التونسيون يبكون ويفرحون في أن واحد والديمقراطية أصبحت في أدمغتنا ولن يقتلعها أحد".
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Par:karimyousef (France )
Sur: لطفي العبدلي: نحن نبكي لوفاة رئيسنا وهم يبكون لأنهم كانوا ينتظرون الفوضى فخاب أملهم