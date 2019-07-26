Vendredi 26 Juillet 2019



باب نات

- توجه المسرحي لطفي العبدلي في شريط فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام الى كل الأطراف التي راهنت على اندلاع فوضى بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بالقول " خاب أملكم".وقال لطفي العبدلي " نحن نبكي لوفاة رئيسنا وهم يبكون لأنهم كانوا ينتظرون الفوضى فخاب أملهم".وتابع لطفي العبدلي" التونسيون يبكون ويفرحون في أن واحد والديمقراطية أصبحت في أدمغتنا ولن يقتلعها أحد".