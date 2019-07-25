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بسمة الخلفاوي: طموحي النجاح في الانتخابات و اسقاط راشد الغنوشي

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
باب نات - قالت المترشحة للانتخابات التشريعية بسمة الخلفاوي انها ستترشح في قائمة تونس ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لاسقاطه.

واضافت بسمة الخلفاوي في مداخلة على قناة التاسعة " ساترشح لاسقاط الغنوشي والنهضة هذا الغول المخيف وكذلك تحقيق امال الشعب التونسي.
وتابعت بسمة الخلفاوي " مهمتي هي اسقاط الغنوشي ويجب ان انجح في ذلك.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186355

Weldtounes  (Tunisia)  |Jeudi 25 Juillet 2019 à 09h 39m |           
قالت مهمتي هي اسقاط الغنوشي وليس النهوض بالجهة والمطالبة بتحسين البنية التحتية لتونس العاصمة . ياست اذا كان مهمتك اسقاط الغنوشي فحلبة الملاكمة اقرب اليك من مجلس النواب. مهمة النائب نبيلة هي خدمة الشعب ليس اسقاط الناس. اما الغنوشي فكان من الاحسن ان لا يترشح ويطيح قدرو مع الناس مثل نواب الجبهة الشعيبة الذين لا يقدروا اي كان . ومدة الخمسة السنوات الفارطة اثبتت لنا ان المجلس وسيلة لتطييح القدر. . و المثل الشعبي المناسب لهذاالموقف : خلط روحك مع
النخالة ينقرك الدجاج.
مسكينة تونس



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