بسمة الخلفاوي: طموحي النجاح في الانتخابات و اسقاط راشد الغنوشي

Jeudi 25 Juillet 2019
باب نات - قالت المترشحة للانتخابات التشريعية بسمة الخلفاوي انها ستترشح في قائمة تونس ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لاسقاطه.
واضافت بسمة الخلفاوي في مداخلة على قناة التاسعة " ساترشح لاسقاط الغنوشي والنهضة هذا الغول المخيف وكذلك تحقيق امال الشعب التونسي.
وتابعت بسمة الخلفاوي " مهمتي هي اسقاط الغنوشي ويجب ان انجح في ذلك.
واضافت بسمة الخلفاوي في مداخلة على قناة التاسعة " ساترشح لاسقاط الغنوشي والنهضة هذا الغول المخيف وكذلك تحقيق امال الشعب التونسي.
وتابعت بسمة الخلفاوي " مهمتي هي اسقاط الغنوشي ويجب ان انجح في ذلك.
1 de 1 commentaires pour l'article 186355
En continu
- Hier 22:09 استقالة جماعية لمكتب النهضة بالقيروان
- Hier 20:58 بريطانيا.. بوريس جونسون يبدأ تشكيل حكومته
- Hier 18:42 إقالة قائد ''الدرك الوطني'' في الجزائر
- Hier 16:50 تعيينات جديدة ونقل على رأس شركات النقل
- Hier 16:43 حركة جزئيّة بسلك الولاة تونس
أول أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:16
|19:34
|16:16
|12:33
|05:19
|03:35
|
30°
|38°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|38°-26
|42°-28
|36°-25
|33°-22
|33°-22
Follow @babnet_Tunisie
(129 449) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 673) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 516) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 473) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 57 961) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 53 968) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 578) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 248) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 976) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 473) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 594) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 756) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 476) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 490) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 38 749) البيان الفضيحة..
( 38 318) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 37 709) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 37 630) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 848) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 832) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:raisonnable ( )
Sur: نقل رئيس الجمهورية للمستشفى العسكري