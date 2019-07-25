بسمة الخلفاوي: طموحي النجاح في الانتخابات و اسقاط راشد الغنوشي

Jeudi 25 Juillet 2019



باب نات

- قالت المترشحة للانتخابات التشريعية بسمة الخلفاوي انها ستترشح في قائمة تونس ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لاسقاطه.واضافت بسمة الخلفاوي في مداخلة على قناة التاسعة " ساترشح لاسقاط الغنوشي والنهضة هذا الغول المخيف وكذلك تحقيق امال الشعب التونسي.وتابعت بسمة الخلفاوي " مهمتي هي اسقاط الغنوشي ويجب ان انجح في ذلك.