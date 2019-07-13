غادة بوعتور: تونسية تقترح طريقة جديدة لشحن البطاريات دون كابلات

Samedi 13 Juillet 2019



باب نات

- استطاعت التونسية غادة بوعتور مختصة في الهندسة الالكترونية من تحقيق مكانة بارزة بألمانيا في مجال تحميل وإرسال الطاقة وشحن البطاريات.وقالت بوعتور، وهي أصيلة مدينة صفاقس وتبلغ من العمر 29 سنة في مداخلتها عبر امواج راديو ماد، إنها تسعى للقضاء نهائيا على آليات شحن البطاريات سواء للهواتف أو الحواسيب أو غيرها حيث تعمل من أجل أن تُصبح هذه الوسائل قادرة على شحن ذاتها بذاتها يعني دون كابلات.