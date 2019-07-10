مايا القصوري: لو عينت النهضة شخصا على راس المحكمة الدستورية سيحكم بالشريعة

Mercredi 10 Juillet 2019



باب نات

- قالت الكرونيكوز على قناة الحوار التونسي مايا القصوري ان الاسلاميين يتحملون افشال الجهود المبذولة لتعيين رئيس للمحكمة الدستورية.واضافت مايا القصوري " النهضة والتقدميين لا يلتقون على خلفية موحدة بل ان التعامل يتم على اساس المصلحة الحزبية فقط.وتابعت ماياي القصوري " لو عينت النهضة شخصا على راس المحكمة الدستورية سيحكم بالشريعة لذلك فان التقدميين يتوجسون من مرشحيها.