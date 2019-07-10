دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان التصفيق واليوم ولّيت تاقف قدّام الرجال وتحكي !!

Mercredi 10 Juillet 2019



باب نات

- نشبت الثلاثاء 9 جويلية، مشادة كلامية حادة بين القيادي في مبادرة ائتلاف الكرامة عماد دغيج والقيادي في حركة تحيا تونس وليد الجلاد على خلفية قرار رئيس الحكومة الأخير المتعلق بمنع النقاب في المؤسسات العمومية.وعبّر عماد دغيج عن رفضه المطلق لهذا القرار واعتبر أنه يمثّل اعتداء واضحا على الحريات ووصفه بالقرار الغبي الذي لا يمكن من خلاله محاربة الارهاب.من جانبه رد وليد جلاد واعتبر أن وصف القرار بالغبي هو الغباء في حدّ ذاته وهاجم دغيج قائلا "أنت اليوم تحكي عالحريات وأنت كنت مانع للحريات ووقت الثورة نصبت نفسك حامي للثورة وكنت ضمن روابط حماية الثورة".ووسط نقاش حاد وصراخ متواصل أكّد دغيج أنه لم ينتمي يوما لرابطة حماية الثورة بل كان ضمن رجال الثورة بالكرم انتم انقلبتم على الثورة، نحن من صنعنا الثورة، والثورة كلها حقوق وكرامة".وتابع مخاطبا الجلاد "نحن رجال الميدان، احنا الحجر والكرتوش والغاز، نحن الّي تصدّينا، هذي الرجال الي هرّبت بن علي بش اليوم ولّيت تتكلم بشجاعة وتاقف قدام الرجال وتحكي معاهم وأحنا خليناك انت وأمثالك في مجلس النواب تتكلّمو بعد ما كنت تحت التراب ما تعرفو كان التصفيق".في الأثناء كان وليد جلاد يصرخ في وجه دغيج قائلا "أنت كنت تمسّح في سباط سليم شيبوب، تحكي على بن علي، أنت كنت تمسح على الطرابلسية وليت تحكي على الثورة، أنت تحكي عالحريات؟؟".