دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان التصفيق واليوم ولّيت تاقف قدّام الرجال وتحكي !!

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - نشبت الثلاثاء 9 جويلية، مشادة كلامية حادة بين القيادي في مبادرة ائتلاف الكرامة عماد دغيج والقيادي في حركة تحيا تونس وليد الجلاد على خلفية قرار رئيس الحكومة الأخير المتعلق بمنع النقاب في المؤسسات العمومية.
وعبّر عماد دغيج عن رفضه المطلق لهذا القرار واعتبر أنه يمثّل اعتداء واضحا على الحريات ووصفه بالقرار الغبي الذي لا يمكن من خلاله محاربة الارهاب.
من جانبه رد وليد جلاد واعتبر أن وصف القرار بالغبي هو الغباء في حدّ ذاته وهاجم دغيج قائلا "أنت اليوم تحكي عالحريات وأنت كنت مانع للحريات ووقت الثورة نصبت نفسك حامي للثورة وكنت ضمن روابط حماية الثورة".
ووسط نقاش حاد وصراخ متواصل أكّد دغيج أنه لم ينتمي يوما لرابطة حماية الثورة بل كان ضمن رجال الثورة بالكرم انتم انقلبتم على الثورة، نحن من صنعنا الثورة، والثورة كلها حقوق وكرامة".
وتابع مخاطبا الجلاد "نحن رجال الميدان، احنا الحجر والكرتوش والغاز، نحن الّي تصدّينا، هذي الرجال الي هرّبت بن علي بش اليوم ولّيت تتكلم بشجاعة وتاقف قدام الرجال وتحكي معاهم وأحنا خليناك انت وأمثالك في مجلس النواب تتكلّمو بعد ما كنت تحت التراب ما تعرفو كان التصفيق".
في الأثناء كان وليد جلاد يصرخ في وجه دغيج قائلا "أنت كنت تمسّح في سباط سليم شيبوب، تحكي على بن علي، أنت كنت تمسح على الطرابلسية وليت تحكي على الثورة، أنت تحكي عالحريات؟؟".
وعبّر عماد دغيج عن رفضه المطلق لهذا القرار واعتبر أنه يمثّل اعتداء واضحا على الحريات ووصفه بالقرار الغبي الذي لا يمكن من خلاله محاربة الارهاب.
من جانبه رد وليد جلاد واعتبر أن وصف القرار بالغبي هو الغباء في حدّ ذاته وهاجم دغيج قائلا "أنت اليوم تحكي عالحريات وأنت كنت مانع للحريات ووقت الثورة نصبت نفسك حامي للثورة وكنت ضمن روابط حماية الثورة".
ووسط نقاش حاد وصراخ متواصل أكّد دغيج أنه لم ينتمي يوما لرابطة حماية الثورة بل كان ضمن رجال الثورة بالكرم انتم انقلبتم على الثورة، نحن من صنعنا الثورة، والثورة كلها حقوق وكرامة".
وتابع مخاطبا الجلاد "نحن رجال الميدان، احنا الحجر والكرتوش والغاز، نحن الّي تصدّينا، هذي الرجال الي هرّبت بن علي بش اليوم ولّيت تتكلم بشجاعة وتاقف قدام الرجال وتحكي معاهم وأحنا خليناك انت وأمثالك في مجلس النواب تتكلّمو بعد ما كنت تحت التراب ما تعرفو كان التصفيق".
في الأثناء كان وليد جلاد يصرخ في وجه دغيج قائلا "أنت كنت تمسّح في سباط سليم شيبوب، تحكي على بن علي، أنت كنت تمسح على الطرابلسية وليت تحكي على الثورة، أنت تحكي عالحريات؟؟".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 17:02 زعيمات تونسيات: ألفة يوسف وعبير موسي ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:32
|05:07
|03:15
|
31°
|31°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|33°-22
|34°-25
|38°-26
|36°-25
Follow @babnet_Tunisie
(138 649) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 081) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 450) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 272) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 161) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 704) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 404) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 059) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 036) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 489) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 075) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 980) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 527) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 692) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 239) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 426) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 751) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 386) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 850) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 448) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:slimene (France )
Sur: رسالة متعجرفة من ماتيو سالفيني إلى هشام الفوراتي..