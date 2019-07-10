Radio Babnet Tunisie On Air:   

دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان التصفيق واليوم ولّيت تاقف قدّام الرجال وتحكي !!

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - نشبت الثلاثاء 9 جويلية، مشادة كلامية حادة بين القيادي في مبادرة ائتلاف الكرامة عماد دغيج والقيادي في حركة تحيا تونس وليد الجلاد على خلفية قرار رئيس الحكومة الأخير المتعلق بمنع النقاب في المؤسسات العمومية.

وعبّر عماد دغيج عن رفضه المطلق لهذا القرار واعتبر أنه يمثّل اعتداء واضحا على الحريات ووصفه بالقرار الغبي الذي لا يمكن من خلاله محاربة الارهاب.
من جانبه رد وليد جلاد واعتبر أن وصف القرار بالغبي هو الغباء في حدّ ذاته وهاجم دغيج قائلا "أنت اليوم تحكي عالحريات وأنت كنت مانع للحريات ووقت الثورة نصبت نفسك حامي للثورة وكنت ضمن روابط حماية الثورة".


ووسط نقاش حاد وصراخ متواصل أكّد دغيج أنه لم ينتمي يوما لرابطة حماية الثورة بل كان ضمن رجال الثورة بالكرم انتم انقلبتم على الثورة، نحن من صنعنا الثورة، والثورة كلها حقوق وكرامة".

وتابع مخاطبا الجلاد "نحن رجال الميدان، احنا الحجر والكرتوش والغاز، نحن الّي تصدّينا، هذي الرجال الي هرّبت بن علي بش اليوم ولّيت تتكلم بشجاعة وتاقف قدام الرجال وتحكي معاهم وأحنا خليناك انت وأمثالك في مجلس النواب تتكلّمو بعد ما كنت تحت التراب ما تعرفو كان التصفيق".
في الأثناء كان وليد جلاد يصرخ في وجه دغيج قائلا "أنت كنت تمسّح في سباط سليم شيبوب، تحكي على بن علي، أنت كنت تمسح على الطرابلسية وليت تحكي على الثورة، أنت تحكي عالحريات؟؟".



  
  
     
  
rtt-990c7323e368a08afc9101fe3e9f69fa-2019-07-10 09:40:26






0 de 0 commentaires pour l'article 185471



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 10 جويلية 2019 | 7 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:32 05:07 03:15
31°
 31° % 31 :الرطــوبة
تونــس 23°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
31°-2333°-2234°-2538°-2636°-25
  • Avoirs en devises
    13414,6

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,24329 DT        1$ =2,88714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   1204,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562751124|185471 7662|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires