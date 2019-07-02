مصطفى بن أحمد للعماري : يزّي من نشر الاشاعات ... وحديث البطاحي لا ثمّة انقلاب ولا ثمة لجنة طبية

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- نشبت الاثنين 1 جويلية، مشادة كلامية بين نائب رئيس الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، وكرونيكور قناة الحوار التونسي لطفي العماري على خلفية تمسّك هذا الأخير برواية محاولة الانقلاب في البرلمان على محمد الناصر والسعي إلى تشكيل لجنة طبية برلمانية لمعاينة الحالة الصحية للرئيس السبسي.و خلال حضوره في برنامج تونس اليوم نفي مصطفى بن أحمد، ، بصفته رئيسا لكتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان، كل ما يروج حول الانقلاب واللجنة الطبية مؤكّدا أن كل ما يروج في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة.ورغم نفي بن أحمد إلا أن لطفي العماري تمسّك برواية الانقلاب واللجنة الطبية ما أثار غضب بن أحمد الذي صرخ في وجهه قائلا "يزّي من الاشاعات وحديث البطاحي وتحمل مسؤوليتك فيما تقول".