المرزوقي: كل تمنياتي بالشفاء العاجل للباجي

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - وجه رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي تمنيات بالشفاء لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كل التمنيات للرئيس الباجي قائد السبسي بالشفاء العاجل وباستعادة صحته .
الغنوشي: ''حفظ الله السبسي من كل سوء''
وكان راشد الغنوشي أكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك دعم حركة النهضة الكامل لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واستنكارها لما يروج من شائعات تربك الوضع العام.
ودعا الغنوشي التونسيين والتونسيات إلى الوحدة والتضامن، متمنيا 'الشفاء العاجل لسيادة رئيس الجمهورية حفظه الله من كل سوء' .
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كل التمنيات للرئيس الباجي قائد السبسي بالشفاء العاجل وباستعادة صحته .
الغنوشي: ''حفظ الله السبسي من كل سوء''
وكان راشد الغنوشي أكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك دعم حركة النهضة الكامل لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واستنكارها لما يروج من شائعات تربك الوضع العام.
ودعا الغنوشي التونسيين والتونسيات إلى الوحدة والتضامن، متمنيا 'الشفاء العاجل لسيادة رئيس الجمهورية حفظه الله من كل سوء' .
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Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: بوغلاب: سيتواصل تفريخ الارهابيين ما دام مزال فينا شكون يغزر للجنة على أنه بش يلقى فيها الغلمان والجواري