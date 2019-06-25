زياد الهاني... من فرح بفوز معارض اردوغان في الانتخابات لا يعرف انه نجح بسبب التزامه الديني

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - كشف الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان الاطراف التي فرحت في تونس بفوز اكرم امام اوغلو المرشح المعارض لحزب اردوغان في انتخابات اسطنبول هو شخص متدين مضيفا " من يعولون على التجربة لمواجهة النهضة لا يعرفون ان اوغلو شخصية ملتزمة دينيا.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
" سعيد بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول، بعد 25 عاما من سيطرة الإسلاميين عليها.
هذا التغيير السياسي سيجعل تركيا بالتأكيد أجمل، لأنه ليس أخطر على أنوار الديمقراطية، من تكلس منظومات الحكم في ظل الانفراد بالسلطة.
من بعث فيهم نجاح التغيير التركي الأمل في إمكانية إبعاد حركة النهضة عن الحكم، عليهم أن يعوا جيدا بأن نجاح المعارض التركي في تعزيز شعبيته وقاعدته الانتخابية، يعود بدرجة كبيرة لالتزامه الديني. وبالتالي، واهم من يتصور أن بإمكانه نيل حظوة عند عموم الناس، إذا كان معاديا أو منكرا لهويتهم وعقيدتهم."
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
" سعيد بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول، بعد 25 عاما من سيطرة الإسلاميين عليها.
هذا التغيير السياسي سيجعل تركيا بالتأكيد أجمل، لأنه ليس أخطر على أنوار الديمقراطية، من تكلس منظومات الحكم في ظل الانفراد بالسلطة.
من بعث فيهم نجاح التغيير التركي الأمل في إمكانية إبعاد حركة النهضة عن الحكم، عليهم أن يعوا جيدا بأن نجاح المعارض التركي في تعزيز شعبيته وقاعدته الانتخابية، يعود بدرجة كبيرة لالتزامه الديني. وبالتالي، واهم من يتصور أن بإمكانه نيل حظوة عند عموم الناس، إذا كان معاديا أو منكرا لهويتهم وعقيدتهم."
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Par:pele70 (Switzerland )
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