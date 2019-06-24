كتلة نداء تونس بمجلس الشعب تستقبل مغني الراب swagg man

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- استقبل النائب عن كتلة حركة نداء تونس عبد الرؤوف الشابي الاثنين 24 جوان مغني الراب التونسي swagg man وفق ما افاد موقع الصباح نيوز.واجتمع مغني الراب الممنوع من السفر على خلفية شبهة تبييض أموال بكتلة نداء تونس بمكتبها في البرلمان.