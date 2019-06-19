حمة الهمامي لقيادات الوطد : نعرف ما عادش عندكم وجه بش تقابلوني، نقلّكم إلى اللّقاء وأنا ما نجمش نطيّح المستوى

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- انتقد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الانتقادات التي طالته من طرف قيادات حزب الوطد على رأسها المنجي الرحوي.وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "أنا نعرف إلّي ماعادش عندهم وجه بش يقابلوني وأنا ما نطيحش لمستوى للسب وشخصنة الأمور".وأكّد الهمامي على أن من غادروا الجبهة هم الذين اختاروا ذلك وقال "هوما حطّوا رواحهم خارج الجبهة ونحن سنعمل من دونهم ونقلّهم إلى الللقاء".وبخصوص الاتهامات له بالاستيلاء على شعار الجبهة شدّد الهمامي على أن عملية تسجيل الشعار في معهد المواصفات والملكية الصناعية تمت بعلم مختلف أحزاب الجبهة.