Radio Babnet Tunisie On Air: Sherine - Aala-Baly  

هالة عمران : القروي وعيش تونسي يتحيلو عالقانون عملوا كي الّي يورّد في البانان ويقيّد فيه علفة للقرودة

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - اتّهمت الثلاثاء 18 جوان، النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران، المرشح للرئاسة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي بالتحيل على القانون.
وقالت خلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم " القروي وعيش تونسي يتحيلو عالقانون عملوا كي الي يورد في البانان ويقيد فيه علفة للقرودة بش ما يخلصش الديوانة".

وتابعت مستنكرة "الناس هذم عاملة أحزاب في الnoir وأحنا ما فقناش مخّر آما هوما عاملين جمعيات تحت شعار فعل الخير وكي قربت الانتخابات ولاّو بش يترشّحوا".


واعتبرت هالة عمران أن هذا الأمر خطر على الديمقراطية وقالت "فليعتبروننا اقصائيين لكن تنقيح القانون يجب أن يمر حتى لا يصل المتحيلون والخارجون عن القانون للسلطة.


  
  
     
  
rtt-cdc24d2f2b005603ca6fae1ed49c9ca3-2019-06-18 10:28:21






0 de 0 commentaires pour l'article 184135



En continu

الثلاثاء 18 جوان 2019 | 14 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:12 12:27 04:59 03:03
27°
 28° % 42 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2034°-2335°-2641°-2837°-27
  • Avoirs en devises
    13638,0

  • (17 juin)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,34019 DT        1$ =2,95927 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juin)   457,0 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560854427|184135 1241|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires