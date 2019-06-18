هالة عمران : القروي وعيش تونسي يتحيلو عالقانون عملوا كي الّي يورّد في البانان ويقيّد فيه علفة للقرودة

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- اتّهمت الثلاثاء 18 جوان، النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران، المرشح للرئاسة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي بالتحيل على القانون.وقالت خلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم " القروي وعيش تونسي يتحيلو عالقانون عملوا كي الي يورد في البانان ويقيد فيه علفة للقرودة بش ما يخلصش الديوانة".وتابعت مستنكرة "الناس هذم عاملة أحزاب في الnoir وأحنا ما فقناش مخّر آما هوما عاملين جمعيات تحت شعار فعل الخير وكي قربت الانتخابات ولاّو بش يترشّحوا".واعتبرت هالة عمران أن هذا الأمر خطر على الديمقراطية وقالت "فليعتبروننا اقصائيين لكن تنقيح القانون يجب أن يمر حتى لا يصل المتحيلون والخارجون عن القانون للسلطة.