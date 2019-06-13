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فيديواليوم: نائب يطلب اعادة مداخلته حتى ''يظهر وجهو'' في ''التلفزة''

Jeudi 13 Juin 2019

Jeudi 13 Juin 2019
طالب النائب عن حركة نداء تونس عبد الرؤوف الشابي باعادة مداخلته لأن البث المباشر للتلفزة لم يظهر وجهه . uf$ hgtjhp l;v; نائب رئيس المجلس استغرب الطلب ومكّنه من مطلبه ... فيديو





  
  
     
  
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