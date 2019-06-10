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سنية الدهماني لفوزي البنزرتي : نهار لكل تعطي في الدروس آما وقت تمسّت تونس ما سمعناش صوتك

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - استنكرت الاثنين 10 جوان، كرونيكور إذاعة اي أف أم، سنية الدهماني صمت مدرب فريق الوداد المغربي، فوزي البنزرتي أمام الادعاءات بأن تونس لم تكن قادرة على تأمين مباراة نهائي رابطة الأبطال الافريقية بين الوداد والترجي الرياضي التونسي.

واعتبرت الدهماني أن هذه الادعاءات خطيرة جدّا لتزامنها مع الموسم السياحي وأن الهدف منها كان الاضرار بصورة تونس واقتصادها حسب تقديرها.
وأشارت إلي أنه كان على فوزي البنزرتي أن يتضامن مع بلاده ويكذّب في وسائل الاعلام الادعاءات بأن تونس لم تكن قادرة على تنظيم المباراة.

وقالت "أنا ما يهمنيش فيه فوزي البنزرتي يخدم على روحو والخبزة مرّة آما أنا كتونسية وقتلي تتمس تونس نلوّح والدين بو العدّة في المغرب ونروّح وبلادي قبل كل شي".
وأضافت في نفس السياق " فوزي البنزرتي يعمل الّي يحب، نهار، لكن يدو أنو النهار لكل يعطي في الدروس وبعد هو حر يكون شاهد زور والا شاهد حق وتتحرّك فيه شعرة سيدنا علي وقتلي الأمور تتعلق بتونس".


  
  
     
  
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