ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء من الأمن في الحرم المكي

Jeudi 06 Juin 2019
باب نات - أكد النائب السابق بالمجلس التأسيسي إبراهيم القصاص في تصريح لاذاعة ديوان أف أم عدم صحة مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مفاده تعرض القصاص لإعتداء من قبل أعوان أمن بالحرم المكي بالسعودية معبرا عن استغرابه من تداول مثل هذه الأخبار وفق قوله.
وأضاف القصاص أنه لا علم له بالفيديو وهو حاليا في منزله في ولاية قبلي.
وأضاف القصاص أنه لا علم له بالفيديو وهو حاليا في منزله في ولاية قبلي.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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