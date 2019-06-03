عماد الدايمي: الجبهة الشعبية عندها انتهازية بلا حدود

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - قال النائب والقيادي في حراك تونس الإرادة عماد الدايمي الأحد 1 جوان ان الحراك لا يمكن ان يتحالف مع الجبهة الشعبية رغم التقاطعات العديدة معها.
وأضاف الدايمي في حوار مع موقع وطن ان الجبهة من مهدت لعودة المنظومة القديمة عبر قطع الطريق على المنصف المرزوقي وغيره، معتبرا ان لهم براغماتية بلا حدود و انتهازية كبرى و هم ” غير قادرين على البناء و على الإصلاح".
و اتهم الدايمي جزء من اليسار وخصوصا حزب الوطنين الديمقراطيين بالتحالف مع بن علي ضد الثوريين و ضد اليسار الثوري.
ووصف عماد الدامي الأمين العامل حركة مشروع تونس محسن مرزوق ب" ابن الامارات".
وأضاف الدايمي في حوار مع موقع وطن ان الجبهة من مهدت لعودة المنظومة القديمة عبر قطع الطريق على المنصف المرزوقي وغيره، معتبرا ان لهم براغماتية بلا حدود و انتهازية كبرى و هم ” غير قادرين على البناء و على الإصلاح".
و اتهم الدايمي جزء من اليسار وخصوصا حزب الوطنين الديمقراطيين بالتحالف مع بن علي ضد الثوريين و ضد اليسار الثوري.
ووصف عماد الدامي الأمين العامل حركة مشروع تونس محسن مرزوق ب" ابن الامارات".
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Par:cartaginois2011 ( )
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