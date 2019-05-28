قناة نسمة: اياد الدهماني ينشط في كواليس البرلمان لمنع نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية

Mardi 28 Mai 2019



باب نات

- أفادت قناة نسمة في خبر عاجل ان الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني يتواجد حاليا في كواليس مجلس الشعب وان سبب وجوده هو لإقناع اكثر ما يمكن من النواب على راسهم علي العريض لمنع مدير القناة نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية.وأكدت القناة ان اياد الدهماني يريد إقناع مجلس النواب بإضافة فصل في الغرض وعلى المقاس للقانون الانتخابي لمنع نبيل القروي من الترشح.