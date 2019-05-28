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المكتب السياسي لنداء تونس ''شق الحمامات'' يصوّت بالإجماع على تكليف سلمي اللومي برئاسة الحزب

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - أصدرت الثلاثاء 28 ماي، حركة نداء تونس "شق الحمامات" بيانا أعلنت من خلاله أنه تم صلب المكتب السياسي التصويت بالإجماع على تكليف المديرة السابقة للديوان الرئاسي سلمي اللومي برئاسة الحزب.

وثمّنت الحركة ما وصفتها الخطوات الجدية التي تم التوصل إليها في مشروع بناء النداء التاريخي بعد التقدم الجدي في االإتفاق الحاصل مع حركة مشروع تونس و نجاح المسار التوحيدي من أجل التوجه المشترك في المحطات الإنتخابية القادمة.



  
  
     
  
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