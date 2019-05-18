النائب مصطفى بن أحمد يمثّل دور سجين في مسلسل القضية 460

Samedi 18 Mai 2019
باب نات - سجّل مساء السبت 18 ماي، النائب بمجلس النواب والقيادي بحركة تحيا تونس حضوره في الأعمال الدرامية الرمضانية من خلال مسلسل القضية 460.
وكان ظهورمصطفى بن أحمد الأول منذ بداية المسلسل وقد لعب دور السجين الأمر الذي أثار عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك حيث علّق عديد النشطاء بالقول إن السجن هو المكان الطبيعي لأغلب السياسيين.
وكان ظهورمصطفى بن أحمد الأول منذ بداية المسلسل وقد لعب دور السجين الأمر الذي أثار عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك حيث علّق عديد النشطاء بالقول إن السجن هو المكان الطبيعي لأغلب السياسيين.
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