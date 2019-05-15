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المرزوقي يخسر قضيته ضد سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية ...

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - متابعة - قررت ظهر اليوم الداىرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ببطلان اجراءات التتبع في حق سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية كما قضت بخطية مالية ب3الاف دينار في حق اذاعتي شمس اف أم وكاب اف ام وذلك في القضية التى كان قد رفعها مؤخرا المنصف المرزوقي رىيس الجمهورية السابق. على خلفية تصريحات اعلامية تعلقت باتهامه بتسليم ارشيف رئاسة الجمهورية الى دولة احنبية


وكانت الممثلة القانونية باذاعة شمس اف أم مثلت اليوم الأربعاء في حالة سراح امام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حين لم تحضر سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهوىية والممثل القانوني لاذاعة كاب اف ام ...


وتتعلق القضية بشكاية رفعها عليهم الرئيس السابق منصف المرزوقي من أجل جريمة الثلب طبقا لإحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة على خلفية الادلاء بتصريحات حول تسليم المرزوقي الارشيف الرئاسي الى جهات اجنبية ...
انكار

وباستنطاق الممثلة القانونية باذاعة شمس اف ام انكرت التهم المنسوبة إليها وتمسكت بتصريحاتها السابقة التى اكدت فيها انها غير مسؤولة عن تصريحات الضيوف خلال البرامج الاذاعية وخاصة المباشرة منها ...

وقد رافع محامي المنصف المرزوقي وبين للمحكمة ان الاساءة لمنوبه مقصودة وان المشتكى بها غالطت الرأي العام بتلك التصريحات للحط من قيمة موكله الذي شرف تونس في عديد الملتقيات الدولية والعالمية وانها مست من هبة الدولة ومكانة تونس خاصة وان منوبه كان رئيسا للجمهورية مطالبا بادانة الشاكية وتتبعها ..


هيىة الدفاع عن قراش توضح

من جهتها فقد اعتبرت هيئة الدفاع عن سعيدة قراش انّ قضية الحال قد أثيرت من أجل تصفية حسابات سياسية فقط موضحين ان منوبتهم لم تقصد الاساءة للشاكي بل نقلت التصريحات التى ادلى بها مستشار المرزوقي ايوب المسعودي حول تسليم الرئيس لارشيف الرئاسة الى جهات احنبية . مطالبين الحكم بعدم سماع الدعوى شانهم شان محامي الممثل الفانوني لشمس اف اف ..

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 182353

Keyser3050  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 13h 22m |           
إنّي أتساءل من المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد؟ رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة أو يتقاسمان المسؤولية؟ الجواب يستوجب محاكمة الإثنين في قضية بيع لاجئ سلّم نفسه عن طواعية مطالبا بالحماية من شعب مسلّح تسوده الفوضى قتل فيه قائده أسيرا بدون محاكمة! مع كلّ احتراماتي لكلّ المسؤولين في الماضي و الحاضر الحقّ يعلو و لا يعلا عليه. و لو أنّي أنتقد الدّستور المنقول الغير ملائم لواقعنا الإجتماعي و الّذي يستوجب بعض التّعديلات، فمن الجهالة أن نتّخذ الشّعب
هزؤا في العديد من القضايا الإجتماعية و السّياسيّة بإلقاء أماني و مشاريع خيالية أو بإخفاء حقائقنا الدّاخلية و الخارجية أو باغتنام الكوارث و الأحداث لتغذية أهواء مفرطي النّخوة و حبّ الذّات، الله المستعان على ما يقومون به من أعمال و ادّعايات نلتزم بالصّبر فالشّكوى لغير الله مذلّة. لقد قلت في العديد من المرّات أنّ البلاد لن تقوم لها قائمة إلاّ بعلماءها الصّادقين و الواقعيّين الّذين اتّخذوا العلم على قاعدة أمرا مدى الحياة. م نرجوا من الله الهداية و
مزيدا من الصّبر لبلوغ مرادنا.

Keyser3050  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 12h 20m |           
إنّي أتساءل من المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد؟ رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة أو يتقاسمان المسؤولية؟ الجواب يستوجب محاكمة الإثنين في قضية بيع لاجئ سلّم نفسه عن طواعية مطالبا بالحماية من شعب مسلّح تسوده الفوضى قتل فيه قائده أسيرا بدون محاكمة!



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