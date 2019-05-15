المرزوقي يخسر قضيته ضد سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية ...

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - متابعة - قررت ظهر اليوم الداىرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ببطلان اجراءات التتبع في حق سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية كما قضت بخطية مالية ب3الاف دينار في حق اذاعتي شمس اف أم وكاب اف ام وذلك في القضية التى كان قد رفعها مؤخرا المنصف المرزوقي رىيس الجمهورية السابق. على خلفية تصريحات اعلامية تعلقت باتهامه بتسليم ارشيف رئاسة الجمهورية الى دولة احنبية
وكانت الممثلة القانونية باذاعة شمس اف أم مثلت اليوم الأربعاء في حالة سراح امام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حين لم تحضر سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهوىية والممثل القانوني لاذاعة كاب اف ام ...
وتتعلق القضية بشكاية رفعها عليهم الرئيس السابق منصف المرزوقي من أجل جريمة الثلب طبقا لإحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة على خلفية الادلاء بتصريحات حول تسليم المرزوقي الارشيف الرئاسي الى جهات اجنبية ...
انكار
وباستنطاق الممثلة القانونية باذاعة شمس اف ام انكرت التهم المنسوبة إليها وتمسكت بتصريحاتها السابقة التى اكدت فيها انها غير مسؤولة عن تصريحات الضيوف خلال البرامج الاذاعية وخاصة المباشرة منها ...
وقد رافع محامي المنصف المرزوقي وبين للمحكمة ان الاساءة لمنوبه مقصودة وان المشتكى بها غالطت الرأي العام بتلك التصريحات للحط من قيمة موكله الذي شرف تونس في عديد الملتقيات الدولية والعالمية وانها مست من هبة الدولة ومكانة تونس خاصة وان منوبه كان رئيسا للجمهورية مطالبا بادانة الشاكية وتتبعها ..
هيىة الدفاع عن قراش توضح
من جهتها فقد اعتبرت هيئة الدفاع عن سعيدة قراش انّ قضية الحال قد أثيرت من أجل تصفية حسابات سياسية فقط موضحين ان منوبتهم لم تقصد الاساءة للشاكي بل نقلت التصريحات التى ادلى بها مستشار المرزوقي ايوب المسعودي حول تسليم الرئيس لارشيف الرئاسة الى جهات احنبية . مطالبين الحكم بعدم سماع الدعوى شانهم شان محامي الممثل الفانوني لشمس اف اف ..
وكانت الممثلة القانونية باذاعة شمس اف أم مثلت اليوم الأربعاء في حالة سراح امام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حين لم تحضر سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهوىية والممثل القانوني لاذاعة كاب اف ام ...
وتتعلق القضية بشكاية رفعها عليهم الرئيس السابق منصف المرزوقي من أجل جريمة الثلب طبقا لإحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة على خلفية الادلاء بتصريحات حول تسليم المرزوقي الارشيف الرئاسي الى جهات اجنبية ...
انكار
وباستنطاق الممثلة القانونية باذاعة شمس اف ام انكرت التهم المنسوبة إليها وتمسكت بتصريحاتها السابقة التى اكدت فيها انها غير مسؤولة عن تصريحات الضيوف خلال البرامج الاذاعية وخاصة المباشرة منها ...
وقد رافع محامي المنصف المرزوقي وبين للمحكمة ان الاساءة لمنوبه مقصودة وان المشتكى بها غالطت الرأي العام بتلك التصريحات للحط من قيمة موكله الذي شرف تونس في عديد الملتقيات الدولية والعالمية وانها مست من هبة الدولة ومكانة تونس خاصة وان منوبه كان رئيسا للجمهورية مطالبا بادانة الشاكية وتتبعها ..
هيىة الدفاع عن قراش توضح
من جهتها فقد اعتبرت هيئة الدفاع عن سعيدة قراش انّ قضية الحال قد أثيرت من أجل تصفية حسابات سياسية فقط موضحين ان منوبتهم لم تقصد الاساءة للشاكي بل نقلت التصريحات التى ادلى بها مستشار المرزوقي ايوب المسعودي حول تسليم الرئيس لارشيف الرئاسة الى جهات احنبية . مطالبين الحكم بعدم سماع الدعوى شانهم شان محامي الممثل الفانوني لشمس اف اف ..
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